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संवाद न्यूज एजेंसीगुरदासपुर। शहर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाने और लोगों को दिक्कतों से राहत दिलाने के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट गुरदासपुर ने 20 ट्रैफिक लाइटें लगाई हैं। करीब 30 लाख रुपये की लागत वाली इस परियोजना का उद्घाटन जहाज चौक पर हलका इंचार्ज गुरदासपुर रमन बहल और ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया।इस अवसर पर एसएसपी गुरदासपुर आदित्य और एडीसी (जनरल) गुरसिमरन सिंह ढिल्लों सहित कई अधिकारी मौजूद थे। रमन बहल ने कहा कि शहर के लोगों की बुनियादी समस्याओं को हल करना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि ये लाइटें शहर के 5 चौकों पर लगाई गई हैं। इससे रोजाना लगने वाले यातायात जाम से काफी राहत मिलेगी। उन्होंने नगर सुधार ट्रस्ट के पिछले 3 सालों के विकास कार्यों की भी सराहना की। एसएसपी आदित्य ने कहा कि ट्रैफिक लाइटों से शहर की सुरक्षा बढ़ेगी। यह गाड़ियों की आवाजाही को नियंत्रित करने में मदद करेगा। उन्होंने नागरिकों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की।शहर के विकास पर जोरइम्प्रूवमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष राजीव शर्मा ने कहा कि यह काम शहरवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग पर किया गया है। इन लाइटों के चालू होने से यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के विकास में तेजी लाना है। आने वाले समय में भी विकास कार्य जारी रहेंगे। इस अवसर पर कई अन्य स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद थे।