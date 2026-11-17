जनपद अगस्त्यमुनि ब्लॉक की क्यूंजा घाटी में मंगलवार देर रात कंडारा रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। वाहन में सवार लोग पोखरी से शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे कि अचानक वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। वाहन में 10 लोग सवार थे। हादसे में चार लोगों की घटना स्थल पर ही मौत हुई, जबकि छह लोग घायल हुए हैं।
पुलिस ने बताया वाहन रांसी-क्षेत्र का था। सभी लोग पोखरी में आयोजित शादी समारोह में शामिल होकर वापस रांसी लौट रहे थे। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। घटना बांसवाड़ा–मोहनखाल मोटर मार्ग पर बांसवाड़ा कंडारा मार्ग पर हनुमान मंदिर के नजदीक हुई। वाहन बराती लेकर बांसवाड़ा की ओर आ रहा था।
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रुद्रप्रयाग में हादसा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने घायलों का रेस्क्यू किया। 108 आपातकालीन सेवा अस्पताल पहुंचाया। छह घायलों में से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि चार घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है।
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रुद्रप्रयाग में हादसा
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घटना की सूचना अगस्त्यमुनि कोतवाली प्रभारी गुमान सिंह नेगी और कांस्टेबल सोनू गोदियाल पुलिस बल व रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पूर्व विधायक मनोज रावत जिला पंचायत सदस्य कंडारा अजयवीर भंडारी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा भी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।
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रुद्रप्रयाग में हादसा
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं चिकित्साधिकारी डा मनीष कुमार ने बताया कि चारो मृतकों का जिला चिकित्सालय में पीएम कर शव दाेपहर एक बजे तक परिजनों को सौंपे दिये गये।
मृतकों की सूची
1. कुंवर सिंह 60, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।
2. मदन सिंह 40, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।
3. सूरत सिंह 42 वर्ष, निवासी ग्राम दैड़ा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।
4. बलवीर सिंह 70 वर्ष, निवासी ग्राम गैड़ बस्ती, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।
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रुद्रप्रयाग में हादसा
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सामान्य घायल
1. उम्मेद सिंह राणा 52, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।
2. राजेंद्र सिंह 56, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।
हायर सेंटर रेफर श्रीनगर 04
3. लविश राणा 25, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।
4. वंशिका 8,निवासी ग्राम कंथा ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।
5. उर्मिला देवी 33 वर्ष, निवासी ग्राम चिलौंड, गुप्तकाशी रुद्रप्रयाग।
6. पूजा 34 वर्ष, निवासी ग्राम कंथा, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।