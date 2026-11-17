1 of 5 रुद्रप्रयाग में हादसा - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स







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2 of 5 रुद्रप्रयाग में हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

पुलिस, एसडीआरएफ और स्थानीय लोगों ने घायलों का रेस्क्यू किया। 108 आपातकालीन सेवा अस्पताल पहुंचाया। छह घायलों में से दो लोगों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि चार घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है।

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घटना की सूचना अगस्त्यमुनि कोतवाली प्रभारी गुमान सिंह नेगी और कांस्टेबल सोनू गोदियाल पुलिस बल व रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू अभियान शुरू किया। पूर्व विधायक मनोज रावत जिला पंचायत सदस्य कंडारा अजयवीर भंडारी व पूर्व जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा भी देर रात तक मौके पर मौजूद रहे। उन्होंने राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग किया।

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हादसे के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है। वहीं चिकित्साधिकारी डा मनीष कुमार ने बताया कि चारो मृतकों का जिला चिकित्सालय में पीएम कर शव दाेपहर एक बजे तक परिजनों को सौंपे दिये गये।



मृतकों की सूची

1. कुंवर सिंह 60, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।

2. मदन सिंह 40, निवासी ग्राम रांसी, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।

3. सूरत सिंह 42 वर्ष, निवासी ग्राम दैड़ा, ऊखीमठ, रुद्रप्रयाग।

4. बलवीर सिंह 70 वर्ष, निवासी ग्राम गैड़ बस्ती, ऊखीमठ रुद्रप्रयाग।

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