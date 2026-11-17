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रुद्रप्रयाग। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। जिलाध्यक्ष कुलदीप कंडारी के नेतृत्व में आयोजित अभियान में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने अभियान में प्रतिभाग किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए कथित भ्रष्टाचार के मामलों पर जवाबदेही तय करने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश में भ्रष्टाचार के विभिन्न मामलों को लेकर सरकार को जवाब देना चाहिए। हस्ताक्षर अभियान में शामिल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रदेश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे संघर्ष को समर्थन दिया। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही तय करना विपक्ष का दायित्व है। जनता के मुद्दों को उठाने और सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए कांग्रेस का संघर्ष जारी रहेगा। इस अवसर पर लक्ष्मण सिंह रावत, अर्जुन गहरवार, नरेंद्र बिष्ट, अवतार सिंह नेगी,आलोक बगवाड़ी, बीर सिंह बुडेरा सहित अन्य कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद