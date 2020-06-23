यूपी: लेडी डॉन ने चार लाख की सुपारी देकर कराई थी पत्रकार की हत्या, पुलिस ने किया चौंका देने वाला खुलासा

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लेडी डॉन दिव्या अवस्थी (हत्या की आरोपी), शुभममणि त्रिपाठी
- फोटो : amar ujala
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प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या
- फोटो : amar ujala
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गाेली लगने के बाद तड़पता रहा शुभम
- फोटो : amar ujala
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घटना के बाद मौके पर लगी भीड़
- फोटो : amar ujala
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मौके पर जांच करने पहुंची थी पुलिस
- फोटो : amar ujala
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मौके पर छानबीन करते अधिकारी
- फोटो : amar ujala
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लेडी डॉन दिव्या अवस्थी
- फोटो : amar ujala