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कानपुर मौसम: पश्चिमी विक्षोभ से बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट, गरज-चमक के साथ बारिश की भी संभावना, जल्द बढ़ेगी ठंड

Wed, 07 Oct 2026 11:10 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Wed, 07 Oct 2026 11:10 AM IST
सार

Weather News: कानपुर परिक्षेत्र और आसपास के उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और बंगाल की खाड़ी की नमी के चलते मौसम में अचानक बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक गर्जना और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है।

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Kanpur Weather Alert issued for rain and hailstorms due to a Western Disturbance thunderstorms likely
कानपुर का मौसम - फोटो : अमर उजाला

अब पश्चिमी विभोक्ष का असर कानपुर परिक्षेत्र पर आ गया है। मानसून की वापसी के बाद मंगलवार को कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश हुई। मौसम विभाग का अनुमान है कि दो दिन हल्की वर्षा की संभावना है। बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके बाद आसमान खुल जाएगा लेकिन पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद पछुआ हवाएं गंगा के मैदानी इलाकों में ठंडक लेकर आएंगी।


विभाग ने आकाशीय बिजली को लेकर अलर्ट जारी किया है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विवि के मौसम विभाग के नोडल एवं तकनीकी अधिकारी अजय मिश्रा ने बताया कि प्रदेश में इस समय एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ है। मध्य और ऊपरी क्षोभमंडल में एक ट्रफ के रूप में देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बना हुआ है।
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Kanpur Weather Alert issued for rain and hailstorms due to a Western Disturbance thunderstorms likely
कानपुर का मौसम - फोटो : अमर उजाला

मध्यम बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी
साथ ही, बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के संपर्क के कारण यह सिस्टम और मजबूत हो गया है। उन्होंने बताया कि इस पश्चिमी विक्षोभ का असर प्रदेश के कई हिस्सों, विशेषकर मध्य, पूर्वी और उत्तर-पश्चिमी इलाकों में दिखने लगा है। इसके कारण अगले दो दिनों के दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है।

Kanpur Weather Alert issued for rain and hailstorms due to a Western Disturbance thunderstorms likely
कानपुर का मौसम - फोटो : अमर उजाला

पश्चिमी विक्षोभ एक विशेष जनपद की सीमा में सीमित नहीं
इसके चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ किसी एक विशेष जनपद की सीमा में सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े वायुमंडलीय सिस्टम के रूप में फैला हुआ है। इसके प्रभाव वाले मुख्य केंद्रों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्र भी हैं। उत्तराखंड का असर कानपुर परिक्षेत्र पर आ सकता है।

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Kanpur Weather Alert issued for rain and hailstorms due to a Western Disturbance thunderstorms likely
कानपुर का मौसम - फोटो : अमर उजाला

मैदानी इलाकों में लगातार मौसम में ला रहा बदलाव
इस पश्चिमी विक्षोभ को अधिक सक्रिय बनाने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर भी हवा के ऊपरी हिस्से में एक चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। एक ट्रफ रेखा हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश और झारखंड होते हुए बंगाल की खाड़ी तक जा रही है। यही कारण है कि यह सिस्टम पहाड़ों से लेकर यूपी के मैदानी इलाकों में लगातार मौसम में बदलाव ला रहा है। कानपुर नगर और कानपुर देहात, लखनऊ, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज में बादलों की तेज गड़गड़ाहट और आकाशीय बिजली चमकने का विशेष अलर्ट है।

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