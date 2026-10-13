इश्क में हारे प्रेमी ने चुनी मौत: 'प्रेमिका के मामा, माता-पिता करते थे प्रताड़ित'; वीडियो बनाकर बयां किया दर्द

1 of 5 मोहित वर्मा की फाइल फोटो। - फोटो : अमर उजाला/संवाद न्यूज एजेंसी।







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यूपी के बाराबंकी में मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र की सीमा से सटे गांव में मंगलवार सुबह एक युवक का शव प्रेमिका के घर के पीछे कटहल के पेड़ से लटका मिला। युवक की पहचान मोहित वर्मा के रूप में हुई है। घटना से पहले उसने सोमवार देर रात एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया था।



वीडियो में मोहित ने प्रेमिका के माता-पिता, भाई और दो मामा पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। वहीं, युवक के पिता ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाते हुए फतेहपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।



वीडियो में मोहित ने प्रेमिका के माता-पिता, भाई और दो मामा पर उत्पीड़न करने के आरोप लगाए। वहीं, युवक के पिता ने प्रेमिका के परिजनों पर हत्या करके शव लटकाने का आरोप लगाते हुए फतेहपुर थाने में तहरीर दी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है।

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2 of 5 मरने से पहले मोहित वर्मा ने बनाया वीडियो। - फोटो : वीडियो ग्रैब

देर तक सीमा विवाद में उलझी रही पुलिस मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मोहित वर्मा फतेहपुर कस्बा में किराये के कमरे में रहकर एक डेंटल क्लिनिक पर काम करता था। मंगलवार सुबह उसका शव मोहम्मदपुर खाला और फतेहपुर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक गांव में प्रेमिका के घर के पीछे कटहल के पेड़ की डाल से प्लास्टिक की रस्सी के सहारे लटका मिला।



सूचना पर मोहम्मदपुर खाला और फतेहपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल को लेकर सीमा विवाद के चलते काफी देर तक असमंजस की स्थिति बनी रही। बाद में फतेहपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

3 of 5 crime - फोटो : iStock

वीडियो में लगाए उत्पीड़न के आरोप मोहित ने सोमवार रात फतेहपुर स्थित अपने कमरे से एक वीडियो बनाया था। बताया जाता है कि उसने यह वीडियो ग्राम प्रधान रमाकांत वर्मा और अपने परिजनों को भेजने के साथ सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। वीडियो में उसने प्रेमिका के माता-पिता, भाई और दो मामा पर उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगाए थे। उसने वीडियो में आत्महत्या करने की बात भी कही थी।



देर रात ग्राम प्रधान ने वीडियो देखा तो मोहित के परिजनों को इसकी जानकारी दी। इसके बाद घरवाले उसे लगातार फोन करते रहे, लेकिन संपर्क नहीं हो सका। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की। मंगलवार सुबह उसका शव प्रेमिका के घर के पीछे पेड़ से लटका मिला।



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4 of 5 मोहित वर्मा की फाइल फोटो। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी।

एक माह पहले हुआ था समझौता बताया जा रहा है कि मोहित और युवती के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। चर्चा है कि करीब एक माह पहले फतेहपुर थाने में दोनों पक्षों के बीच विवाद को लेकर सुलह-समझौता भी हुआ था। इसमें युवक के परिजनों से प्रेमिका के घरवालों द्वारा मोटी रकम लिए जाने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।



वहीं, चर्चा है कि मंगलवार को युवती की गोद भराई होनी थी। उसके परिजन इसकी तैयारियों में जुटे थे। दूसरी ओर, मोहित के घर पर सोमवार को मुंडन कार्यक्रम था, लेकिन वह घर नहीं पहुंचा था। पुलिस इन परिस्थितियों समेत मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है।

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5 of 5 Crime - फोटो : istock