Prayagraj Corona News: 24 घंटे में अब होगी आठ सौ लोगों की कोरोना जांच

{"_id":"5edfed8fc6eaf96fef1a9615","slug":"corona-investigation-of-eight-hundred-people-will-now-be-done-in-24-hours","type":"photo-gallery","status":"publish","title_hn":"Prayagraj Corona News: 24 \u0918\u0902\u091f\u0947 \u092e\u0947\u0902 \u0905\u092c \u0939\u094b\u0917\u0940 \u0906\u0920 \u0938\u094c \u0932\u094b\u0917\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0915\u094b\u0930\u094b\u0928\u093e \u091c\u093e\u0902\u091a","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

BSL-3 Lab of Moti Lal Nehru Medical College, Corona will be examined from today. - फोटो : prayagraj