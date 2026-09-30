ऑनलाइन सामान मंगाया और गलत चीज आ गई? पैकेट खोलते समय ये सबूत जरूर रखें

1 of 5 ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : एआई







Link Copied



ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ और मंगाया और डिलीवरी में कोई दूसरी चीज निकल आती है। कभी सामान का रंग या साइज गलत होता है तो कभी पूरा ही अलग प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। ऐसे में कई लोग पैकेट खोलते ही सामान देखकर उसे वापस पैक कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो पैकेट खोलते समय कुछ जरूरी सबूत जरूर संभालकर रखें। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : Social Media

पैकेट खोलते समय वीडियो बना लें

अगर संभव हो तो डिलीवरी का पैकेट खोलते समय वीडियो बना लें। वीडियो में पैकेट की बाहरी हालत, उस पर लगा डिलीवरी लेबल और पैकेट खोलने की पूरी प्रक्रिया दिखाई दे तो बेहतर रहेगा। खासकर तब वीडियो ज्यादा काम आ सकता है जब सामान गलत, टूटा या अलग निकले।

3 of 5 ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : एआई जनरेटेड

पैकेट पर लगा लेबल न फेंकें

गलत सामान मिलने के बाद पैकेट और उस पर लगा लेबल तुरंत कूड़े में न डालें। लेबल पर ऑर्डर से जुड़ी जानकारी हो सकती है। इसकी साफ फोटो खींचकर रख लें। पैकेट की हालत भी फोटो में दिखा सकते हैं।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : freepik.com

मिले हुए सामान की फोटो लें

पैकेट के अंदर जो सामान मिला है उसकी अलग-अलग एंगल से साफ फोटो ले लें। अगर सामान पर कोई मॉडल नंबर, साइज, रंग या दूसरी पहचान लिखी है तो उसकी भी फोटो रख लें। इससे यह दिखाने में आसानी होगी कि ऑर्डर में क्या मांगा गया था और डिलीवरी में क्या मिला।

विज्ञापन