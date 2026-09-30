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ऑनलाइन सामान मंगाया और गलत चीज आ गई? पैकेट खोलते समय ये सबूत जरूर रखें

Wed, 30 Sep 2026 09:50 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 30 Sep 2026 09:50 AM IST
सार

Wrong Product Delivered: ऑनलाइन ऑर्डर में गलत सामान आ जाए तो उसे तुरंत वापस भेजने की जल्दबाजी न करें। पैकेट, लेबल, सामान और ऑर्डर की जानकारी की फोटो और वीडियो संभालकर रखें। ये चीजें शिकायत करते समय आपके काम आ सकती हैं।
 

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Wrong Product Delivered Online Keep These Proofs Before Returning It
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : एआई

ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कई बार ऐसा होता है कि आपने कुछ और मंगाया और डिलीवरी में कोई दूसरी चीज निकल आती है। कभी सामान का रंग या साइज गलत होता है तो कभी पूरा ही अलग प्रोडक्ट भेज दिया जाता है। ऐसे में कई लोग पैकेट खोलते ही सामान देखकर उसे वापस पैक कर देते हैं। लेकिन जल्दबाजी में ऐसा करना ठीक नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो पैकेट खोलते समय कुछ जरूरी सबूत जरूर संभालकर रखें। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

Wrong Product Delivered Online Keep These Proofs Before Returning It
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : Social Media

पैकेट खोलते समय वीडियो बना लें
अगर संभव हो तो डिलीवरी का पैकेट खोलते समय वीडियो बना लें। वीडियो में पैकेट की बाहरी हालत, उस पर लगा डिलीवरी लेबल और पैकेट खोलने की पूरी प्रक्रिया दिखाई दे तो बेहतर रहेगा। खासकर तब वीडियो ज्यादा काम आ सकता है जब सामान गलत, टूटा या अलग निकले।

Wrong Product Delivered Online Keep These Proofs Before Returning It
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : एआई जनरेटेड

पैकेट पर लगा लेबल न फेंकें
गलत सामान मिलने के बाद पैकेट और उस पर लगा लेबल तुरंत कूड़े में न डालें। लेबल पर ऑर्डर से जुड़ी जानकारी हो सकती है। इसकी साफ फोटो खींचकर रख लें। पैकेट की हालत भी फोटो में दिखा सकते हैं।

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Wrong Product Delivered Online Keep These Proofs Before Returning It
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : freepik.com

मिले हुए सामान की फोटो लें
पैकेट के अंदर जो सामान मिला है उसकी अलग-अलग एंगल से साफ फोटो ले लें। अगर सामान पर कोई मॉडल नंबर, साइज, रंग या दूसरी पहचान लिखी है तो उसकी भी फोटो रख लें। इससे यह दिखाने में आसानी होगी कि ऑर्डर में क्या मांगा गया था और डिलीवरी में क्या मिला।

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Wrong Product Delivered Online Keep These Proofs Before Returning It
ऑनलाइन शॉपिंग में गलत सामान मिला? - फोटो : freepik.com

ऑर्डर की जानकारी का स्क्रीनशॉट रखें
जिस सामान का ऑर्डर किया था, उसकी जानकारी भी संभालकर रखें। शॉपिंग ऐप या वेबसाइट पर जाकर ऑर्डर की डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें सामान का नाम, साइज, रंग या दूसरी जानकारी दिखाई दे सकती है। इससे गलत सामान मिलने की शिकायत करते समय पूरी बात साफ तरीके से बताई जा सकती है।

गलत सामान मिलने पर तुरंत शिकायत करें
सारे सबूत संभालने के बाद शॉपिंग ऐप या वेबसाइट के जरिए शिकायत दर्ज करें। शिकायत में साफ बताएं कि आपने क्या ऑर्डर किया था और बदले में क्या सामान मिला। जरूरत पड़ने पर फोटो या वीडियो भी अपलोड करें। शिकायत की जानकारी और मिलने वाले मैसेज का रिकॉर्ड भी संभालकर रखें। सबसे जरूरी बात यह है कि गलत सामान मिलने पर उसे इस्तेमाल न करें। पहले उसकी फोटो और वीडियो बना लें और पैकेट से जुड़ी चीजें संभालकर रखें। इससे आगे सामान बदलवाने या शिकायत करने की जरूरत पड़ने पर आपके पास पूरी जानकारी रहेगी।

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