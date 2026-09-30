जूते के अंदर लिखे UK, US और EU साइज का क्या मतलब है? ऑनलाइन जूते खरीदते समय कैसे समझें सही साइज

UK US And EU Shoes Size: जूते खरीदते समय आपने अंदर या बॉक्स पर UK, US और EU Size जरूर देखा होगा? वहीं, कई बार एक ही जूते पर अलग-अलग नंबर लिखे होते हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि आखिर सही साइज कौन सा है। दरअसल, UK, US और EU अलग-अलग Shoe Size Systems हैं। इनमें नंबरों की गणना एक जैसी नहीं होती।





इसी वजह से UK 8, US 8 और EU 42 एक ही चीज नहीं हैं। इसलिए आप जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो आपको UK, US और EU Size में अंतर पता होना चाहिए और आप इस कैसे पहचान सकते हैं ये भी आपके लिए जानना जरूरी हो जाता है। चलिए जानते हैं आप ये कैसे पहचान सकते हैं। अगली स्लाइड्स में आप जूते के साइज के बारे में जान सकते हैं...