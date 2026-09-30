पीएम किसान योजना: पति-पत्नी दोनों के नाम जमीन है तो क्या दोनों को मिल सकती है 24वीं किस्त? जानें नियम

पीएम किसान योजना में क्या पति-पत्नी दोनों को मिलते हैं 2000 रुपये? - फोटो : Amar Ujala AI

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना में पात्र परिवार को एक साल में 6000 रुपये मिलते हैं। यह रकम तीन बराबर किस्तों में दी जाती है। ऐसे में हर किस्त में 2000 की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है।





वहीं, अब 24वीं किस्त को लेकर किसानों के बीच कई सवाल हैं। खासकर उन परिवारों में सवाल उठ रहा है, जिनमें जमीन पति और पत्नी दोनों के नाम दर्ज है। क्या ऐसे परिवार में पति और पत्नी दोनों को 2000-2000 रुपये की किस्त मिल सकती है? चलिए जानते हैं इस बारे में। किसान आगे इससे जुड़े नियम के बारे में जान सकते हैं...