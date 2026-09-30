जानना जरूरी: आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं? बिना कहीं जाए घर बैठे ऐसे चेक करें पात्रता

भारत सरकार की कई सारी योजनाएं ऐसी हैं जिनसे मौजूदा समय में करोड़ों पात्र लोग जुड़े हैं और लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें किसी योजना में आर्थिक लाभ मिल रहा है तो किसी योजना में किसी तरह का अन्य लाभ लाभार्थियों को दिया जा रहा है।





इसी क्रम में अगर आप आयुष्मान कार्ड बनवाते हैं तो आप मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं, लेकिन क्या आप आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं? अगर आपको ये जानना है तो इसके लिए आपको अपनी पात्रता चेक करनी होगी जिसका तरीका आप आगे जान सकते हैं। चलिए जानते हैं किसका आयुष्मान कार्ड बन सकता है और किसका नहीं...