फोन किसी और को कुछ देर के लिए देती हैं? स्क्रीन लॉक के अलावा ये सुविधा भी जानें

आजकल फोन में हमारी कई जरूरी और निजी चीजें रहती हैं। फोटो, चैट, सोशल मीडिया और बैंकिंग से जुड़े ऐप्स तक फोन में मौजूद होते हैं। ऐसे में अगर किसी को कुछ देर के लिए फोन देना पड़े तो मन में यह डर रहता है कि वह गलती से कोई दूसरा ऐप न खोल दे। इसके लिए फोन में मौजूद ऐप पिनिंग जैसी सुविधा काम आ सकती है। इसकी मदद से फोन को कुछ समय के लिए सिर्फ एक ऐप तक सीमित किया जा सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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फोन किसी को देना हो तो काम आएगी ये सुविधा
मान लीजिए आपने किसी को फोन पर वीडियो देखने के लिए मोबाइल दिया है। ऐसे में आप उसी वीडियो वाले ऐप को स्क्रीन पर पिन कर सकती हैं। इसके बाद सामने वाला व्यक्ति फोन के दूसरे ऐप्स में आसानी से नहीं जा पाएगा। यह सुविधा Android फोन में मिलती है।
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- फोटो : AI
फोन की सेटिंग्स में जाकर करें ये काम
फोन की सेटिंग्स में जाकर ऐप पिनिंग को ऑन किया जा सकता है। अलग-अलग फोन में इसका नाम या सेटिंग की जगह थोड़ी अलग हो सकती है। इसके बाद जिस ऐप को चलाने के लिए फोन देना है, उसे खोलकर उसे पिन किया जा सकता है। काम पूरा होने के बाद फोन को अनपिन करने पर फिर से सामान्य तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है।
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आईफोन इस्तेमाल करती हैं तो ये विकल्प
आईफोन में भी इसी तरह की सुविधा मौजूद है, जिसे Guided Access कहा जाता है। इसकी मदद से फोन को कुछ समय के लिए एक ही ऐप तक सीमित किया जा सकता है।
इसका फायदा खासतौर पर तब होता है जब फोन किसी बच्चे, दोस्त या परिवार के सदस्य को थोड़ी देर के लिए देना हो। सामने वाला अपना काम कर सकता है, लेकिन आपके दूसरे ऐप्स और निजी जानकारी तक उसकी पहुंच सीमित रहती है। इसलिए अगली बार किसी को फोन देने से पहले सिर्फ स्क्रीन लॉक ही नहीं, फोन में मौजूद इस सुविधा के बारे में भी जरूर जान लें।
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