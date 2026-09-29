बात रसोई की: किचन की चिमनी में लगी जाली को साफ करना क्यों जरूरी है? यहां जानें

किचन में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, भाप और तेल के महीन कण चिमनी के जरिए बाहर निकलते हैं। इन कणों को रोकने और चिमनी के अंदर जमा होने से बचाने में फिल्टर या जाली की अहम भूमिका होती है।





समय के साथ इस जाली पर तेल और चिकनाई की परत जमने लगती है। अगर इसे लंबे समय तक साफ न किया जाए, तो जाली के छेद चिकनाई और गंदगी से भर सकते हैं। इसका सीधा असर चिमनी के एयरफ्लो पर पड़ सकता है यानी चिमनी पहले की तरह तेजी से धुआं और गंध बाहर नहीं खींच पाती। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...