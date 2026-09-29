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बात रसोई की: किचन की चिमनी में लगी जाली को साफ करना क्यों जरूरी है? यहां जानें

Wed, 30 Sep 2026 07:19 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 30 Sep 2026 07:19 AM IST
सार

किचन की चिमनी की जाली पर तेल, धुआं और चिकनाई जमा होने से हवा खींचने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अगर समय पर सफाई न हो तो, चिमनी की कार्य क्षमता घटने के साथ सफाई और रखरखाव का खर्च भी बढ़ सकता है।

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Why Cleaning the Kitchen Chimney Filter Is Important
चिमनी की सफाई कैसे करें? - फोटो : Amar Ujala AI

किचन में खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, भाप और तेल के महीन कण चिमनी के जरिए बाहर निकलते हैं। इन कणों को रोकने और चिमनी के अंदर जमा होने से बचाने में फिल्टर या जाली की अहम भूमिका होती है।



समय के साथ इस जाली पर तेल और चिकनाई की परत जमने लगती है। अगर इसे लंबे समय तक साफ न किया जाए, तो जाली के छेद चिकनाई और गंदगी से भर सकते हैं। इसका सीधा असर चिमनी के एयरफ्लो पर पड़ सकता है यानी चिमनी पहले की तरह तेजी से धुआं और गंध बाहर नहीं खींच पाती। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Why Cleaning the Kitchen Chimney Filter Is Important
चिमनी की सफाई कैसे करें? - फोटो : AI Generated

गंदी जाली से क्या होता है?

  • फिल्टर के गंदे होने पर चिमनी की सक्शन क्षमता कम हो सकती है
  • ऐसे में खाना बनाते समय धुआं और गंध किचन में ज्यादा देर तक रह सकती है
  • तेल के कण किचन की दीवारों, कैबिनेट और आसपास की सतहों पर भी ज्यादा जम सकते हैं
Why Cleaning the Kitchen Chimney Filter Is Important
चिमनी की सफाई कैसे करें? - फोटो : AI Generated
  • जाली पर चिकनाई की मोटी परत जमा होने से चिमनी के मोटर और दूसरे हिस्सों पर भी अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है
  • इस वजह से चिमनी को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है
  • गंदी और चिकनाई से भरी जाली आग के जोखिम को भी बढ़ा सकती है, खासकर तब जब चिमनी के अंदर तेल और ग्रीस लंबे समय तक जमा होते रहें
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Why Cleaning the Kitchen Chimney Filter Is Important
चिमनी की सफाई कैसे करें? - फोटो : AI Generated
  • इसीलिए फिल्टर की सफाई को केवल चिमनी की चमक बनाए रखने का काम नहीं समझना चाहिए
  • यह उसकी सही कार्यक्षमता और सुरक्षित इस्तेमाल के लिए भी जरूरी है
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चिमनी की सफाई कैसे करें? - फोटो : AI Generated

कितनी बार करनी चाहिए सफाई?

  • फिल्टर कितनी बार साफ करना है, यह चिमनी के मॉडल और घर में खाना बनाने की मात्रा पर निर्भर करता है
  • अगर रोजाना ज्यादा तला-भुना खाना बनता है, तो फिल्टर पर चिकनाई जल्दी जमा हो सकती है
  • ऐसे में सफाई भी ज्यादा बार करनी पड़ सकती है
  • कम इस्तेमाल होने वाली चिमनी में सफाई का अंतर कुछ ज्यादा हो सकता है
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