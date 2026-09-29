एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिकतम कितने बचत खाते खुलवा सकता है? जानिए नियम

भारत में बचत खाता खोलना बेहद आसान प्रक्रिया है, लेकिन अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि एक व्यक्ति अपने नाम पर अधिक से अधिक कितने सेविंग अकाउंट खुलवा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम पर जितना चाहे उतना बचत खाते खुलवा सकता है, इसपर कोई सीमा नहीं है।





देश में खातों की संख्या को लेकर कोई ऊपरी कानूनी सीमा या पाबंदी तय नहीं की गई है। आप चाहें तो एक ही बैंक की अलग-अलग शाखाओं में या फिर अलग-अलग बैंकों में जितने चाहें उतने खाते खुलवा सकते हैं, जब तक कि आप उन सभी खातों के नियमों और शर्तों को पूरा करते हैं।