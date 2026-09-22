बच्चे का स्कूल बदलने पर पुराने स्कूल से कौन-कौन से दस्तावेज जरूर ले लें? तीसरा वाला तो सबसे जरूरी

बच्चों का स्कूल बदलते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स स्कूल से लेने चाहिए? - फोटो : Amar Ujala AI

बच्चे का स्कूल बदलना आम बात है। कभी परिवार के दूसरे शहर में शिफ्ट होने पर ऐसा होता है, तो कई बार अभिभावक बेहतर पढ़ाई या दूसरी वजह से भी स्कूल बदलते हैं।





ऐसे में पुराने स्कूल से कुछ जरूरी दस्तावेज लेना नहीं भूलना चाहिए। इनमें कई ऐसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होते हैं जिनको अगर न लिया जाए तो आपको आगे चलकर दिक्कतें हो सकती हैं। तो चलिए जानते हैं बच्चे का स्कूल बदलते समय कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूर ले लेने चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...