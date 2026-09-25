सास-ससुर बहू को घर से निकाल सकते हैं? जानिए ससुराल की संपत्ति पर क्या कहता है कानून

1 of 5 घर सास-ससुर के नाम है तो क्या बहू का कोई हक नहीं? - फोटो : AI

शादी के बाद जब कोई महिला ससुराल में रहती है तो अक्सर उसके मन में यह सवाल आता है कि अगर घर सास-ससुर के नाम है तो क्या उसे वहां रहने का अधिकार है? क्या सास-ससुर अपनी मर्जी से उसे घर से निकाल सकते हैं? वहीं शादी में मिले गहने, पैसे और दूसरे सामान को लेकर भी कई बार विवाद हो जाता है। ऐसे में महिलाओं के लिए यह समझना जरूरी है कि ससुराल के घर में रहने का अधिकार और संपत्ति में मालिकाना हक दो अलग-अलग बातें हैं।

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साझा घर में रहने का अधिकार

घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के तहत महिला को साझा घर में रहने का अधिकार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी साफ कर चुका है कि केवल इस वजह से महिला का रहने का अधिकार खत्म नहीं हो जाता कि घर उसके नाम पर नहीं है। यानी किसी महिला का उस घर में मालिक होना जरूरी नहीं है, अगर वह कानून के मुताबिक साझा घर की श्रेणी में आता है।



इसका मतलब यह भी नहीं है कि महिला ससुराल की हर संपत्ति की मालिक बन जाती है। घर किसके नाम है, संपत्ति कैसे खरीदी गई है और परिवार का उसमें क्या अधिकार है, ये अलग कानूनी सवाल हैं। इसलिए ससुराल के घर में रहने का अधिकार और घर में हिस्सा मिलने का अधिकार एक ही बात नहीं है।



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क्या सास-ससुर बहू को घर से निकाल सकते हैं?

सिर्फ अपनी मर्जी से महिला को साझा घर से निकाल देना कानून की नजर में इतना सीधा मामला नहीं है। कानून में महिला को साझा घर से बेदखल करने या बाहर करने पर सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार महिला को साझा घर से केवल कानून में तय प्रक्रिया के मुताबिक ही बाहर किया जा सकता है। अगर महिला के साथ घरेलू हिंसा या जबरदस्ती जैसी स्थिति है तो वह कानूनी मदद ले सकती है। ऐसे मामलों में अदालत से सुरक्षा और रहने से जुड़े आदेश भी मांगे जा सकते हैं।

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4 of 5 घर सास-ससुर के नाम है तो क्या बहू का कोई हक नहीं? - फोटो : freepik.com

स्त्रीधन पर किसका अधिकार?

शादी के समय या शादी के पहले और बाद में महिला को मिले गहने, पैसे और दूसरे उपहार कई परिस्थितियों में उसके स्त्रीधन का हिस्सा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि स्त्रीधन महिला की अपनी संपत्ति है और पति का उस पर अपने आप मालिकाना हक नहीं हो जाता। इसलिए शादी में मिले गहने या महिला को दिए गए दूसरे सामान को सिर्फ इस वजह से पति या ससुराल वालों की संपत्ति नहीं माना जा सकता कि वे ससुराल में रखे हुए हैं।

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