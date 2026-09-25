ऑफिस में किसी और के कंप्यूटर पर खोला अकाउंट? निकलने से पहले ये काम करना न भूलें

ऑफिस में कई बार अपना कंप्यूटर उपलब्ध न होने पर दूसरे कर्मचारी के कंप्यूटर से काम करना पड़ता है। ऐसे में हम ईमेल, सोशल मीडिया, क्लाउड स्टोरेज या किसी वेबसाइट पर अपना अकाउंट खोल लेते हैं। काम पूरा होने के बाद अक्सर लोग सीधे कंप्यूटर छोड़कर चले जाते हैं। यही छोटी सी गलती बाद में परेशानी खड़ी कर सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।
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ऑफिस में दूसरे के कंप्यूटर पर खोला अकाउंट?
- फोटो : अमर उजाला
सबसे पहले अकाउंट से लॉगआउट करें
दूसरे कंप्यूटर पर अपना अकाउंट खोलने के बाद काम खत्म होते ही सबसे पहले लॉगआउट करें। सिर्फ ब्राउजर की विंडो बंद करना पर्याप्त नहीं माना जा सकता। खासकर अगर आपने ईमेल या किसी ऐसे अकाउंट में लॉगिन किया है, जिसमें आपकी निजी जानकारी मौजूद है।
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पासवर्ड सेव हुआ है या नहीं, जरूर देखें
लॉगिन करते समय अगर कंप्यूटर ने पासवर्ड सेव करने का विकल्प दिखाया हो तो ध्यान रखें कि आपने उसे सेव तो नहीं कर दिया। अगर पासवर्ड सेव हो गया है तो उसे हटाना जरूरी है। इससे अगला व्यक्ति बिना पासवर्ड डाले आपके अकाउंट तक पहुंच सकता है।
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ब्राउजर में अपना अकाउंट खुला न छोड़ें
कई वेबसाइटें लॉगिन की जानकारी ब्राउजर में कुछ समय तक रख सकती हैं। इसलिए काम खत्म करने के बाद अपने अकाउंट से लॉगआउट करने के साथ ब्राउजर में खुली अपनी जानकारी भी देख लें। जरूरत हो तो उस ब्राउजर की हिस्ट्री और सेव की गई लॉगिन जानकारी को भी हटा दें।
‘मुझे याद रखें’ वाला विकल्प चेक करें
लॉगिन करते समय अगर ‘मुझे याद रखें’ या इसी तरह का विकल्प चुना गया है तो उसे हटाना न भूलें। यह विकल्प दूसरे कंप्यूटर पर आपके अकाउंट को आगे भी लॉगिन रख सकता है। सार्वजनिक या साझा कंप्यूटर पर इस तरह का विकल्प चुनने से बचना बेहतर है।
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- फोटो : AI
आखिर में एक बार दोबारा चेक करें
कंप्यूटर से उठने से पहले वेबसाइट खोलकर देख लें कि आपका अकाउंट लॉगआउट हो चुका है या नहीं। अगर आपने ईमेल खोला था तो यह भी देख लें कि आपका इनबॉक्स खुला तो नहीं रह गया। दो मिनट की यह सावधानी आपकी निजी जानकारी को सुरक्षित रखने में काफी मदद कर सकती है।
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