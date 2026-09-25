फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Does a Gas Stove Flame Turn Yellow? Know the Reasons and Safety Tips

गैस चूल्हे की लौ नीली की जगह पीली हो तो क्या समझें? जानें वजह और कब बरतें सावधानी

Fri, 25 Sep 2026 03:34 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Fri, 25 Sep 2026 03:34 PM IST
सार

गैस चूल्हे की सामान्य लौ आमतौर पर नीली दिखाई देती है। अगर लौ लगातार पीली या नारंगी नजर आ रही है, तो गैस के सही तरीके से न जलने या बर्नर में किसी समस्या का संकेत हो सकता है।

विज्ञापन
Why Does a Gas Stove Flame Turn Yellow? Know the Reasons and Safety Tips
गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है? - फोटो : Amar Ujala AI

रसोई में खाना बनाते समय गैस चूल्हे की लौ पर शायद ही कोई ध्यान देता है, लेकिन लौ का रंग चूल्हे की स्थिति के बारे में काफी कुछ बता सकता है।



सामान्य स्थिति में LPG गैस का दहन ठीक तरीके से होने पर लौ नीली दिखाई देती है। ऐसे में गैस अपेक्षाकृत सही तरीके से जल रही होती है। वहीं, अगर लौ नीली की जगह लगातार पीली दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आप यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
Why Does a Gas Stove Flame Turn Yellow? Know the Reasons and Safety Tips
गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है? - फोटो : Adobe Stock

किन वजहों से चूल्हे की लौ हो सकती है पीली?

बर्नर गंदा होना

  • लौ पीली होने का एक सामान्य कारण बर्नर के छेदों में गंदगी या खाने के अवशेष जमा होना हो सकता है
  • इससे गैस और हवा का सही मिश्रण प्रभावित हो सकता है
  • ऐसी स्थिति में बर्नर को बंद करके और पूरी तरह ठंडा होने के बाद साफ करना चाहिए
  • बर्नर के छेदों में जमा गंदगी को सावधानी से हटाना चाहिए
  • बर्नर को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाकर सही तरीके से लगाना भी जरूरी है
  • गीला बर्नर भी लौ के सामान्य रूप को प्रभावित कर सकता है
Why Does a Gas Stove Flame Turn Yellow? Know the Reasons and Safety Tips
गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है? - फोटो : Adobe Stock

हवा की कमी भी हो सकती है वजह

  • गैस ठीक से जले इसके लिए पर्याप्त हवा का मिलना जरूरी है
  • अगर गैस और हवा का मिश्रण ठीक नहीं है, तो लौ का रंग बदल सकता है
  • इसलिए केवल गैस की सप्लाई को देखकर समस्या का कारण तय नहीं किया जा सकता
  • चूल्हे के बर्नर और एयर इनलेट की स्थिति भी देखनी चाहिए
विज्ञापन
विज्ञापन
Why Does a Gas Stove Flame Turn Yellow? Know the Reasons and Safety Tips
गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है? - फोटो : Adobe Stock

कब ज्यादा सावधानी जरूरी है?

  • अगर बर्नर साफ करने के बाद भी लौ लगातार पीली रहती है, तो चूल्हे की जांच करानी चाहिए
  • खासकर तब, जब लौ सामान्य से अलग दिखाई देने के साथ कालिख भी छोड़ रही हो
  • ऐसी स्थिति में चूल्हे के किसी हिस्से में खराबी या गैस के दहन से जुड़ी समस्या हो सकती है
  • ऐसे में खुद गैस लाइन, रेगुलेटर या चूल्हे के अंदर के हिस्सों की मरम्मत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए
  • गैस की गंध आने पर चूल्हे को तुरंत बंद करें
  • माचिस, लाइटर या कोई इलेक्ट्रिक स्विच इस्तेमाल करने से बचें और जगह को हवादार करें
विज्ञापन
Why Does a Gas Stove Flame Turn Yellow? Know the Reasons and Safety Tips
गैस चूल्हा - फोटो : AI Generated

लौ के रंग को न करें नजरअंदाज

  • हर बार पीली लौ का मतलब एक ही समस्या नहीं होता
  • कभी बर्नर की सफाई या सही फिटिंग से समस्या दूर हो सकती है, लेकिन अगर लौ लगातार पीली बनी हुई है तो इसे सामान्य मानकर चूल्हा चलाते रहना सही नहीं है
  • ऐसी स्थिति में चूल्हे को चेक करवाना जरूरी हो जाता है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed