गैस चूल्हे की लौ नीली की जगह पीली हो तो क्या समझें? जानें वजह और कब बरतें सावधानी

रसोई में खाना बनाते समय गैस चूल्हे की लौ पर शायद ही कोई ध्यान देता है, लेकिन लौ का रंग चूल्हे की स्थिति के बारे में काफी कुछ बता सकता है।
सामान्य स्थिति में LPG गैस का दहन ठीक तरीके से होने पर लौ नीली दिखाई देती है। ऐसे में गैस अपेक्षाकृत सही तरीके से जल रही होती है। वहीं, अगर लौ नीली की जगह लगातार पीली दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आप यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है?
- फोटो : Adobe Stock
किन वजहों से चूल्हे की लौ हो सकती है पीली?
बर्नर गंदा होना
- लौ पीली होने का एक सामान्य कारण बर्नर के छेदों में गंदगी या खाने के अवशेष जमा होना हो सकता है
- इससे गैस और हवा का सही मिश्रण प्रभावित हो सकता है
- ऐसी स्थिति में बर्नर को बंद करके और पूरी तरह ठंडा होने के बाद साफ करना चाहिए
- बर्नर के छेदों में जमा गंदगी को सावधानी से हटाना चाहिए
- बर्नर को साफ करने के बाद उसे अच्छी तरह सुखाकर सही तरीके से लगाना भी जरूरी है
- गीला बर्नर भी लौ के सामान्य रूप को प्रभावित कर सकता है
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गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है?
- फोटो : Adobe Stock
हवा की कमी भी हो सकती है वजह
- गैस ठीक से जले इसके लिए पर्याप्त हवा का मिलना जरूरी है
- अगर गैस और हवा का मिश्रण ठीक नहीं है, तो लौ का रंग बदल सकता है
- इसलिए केवल गैस की सप्लाई को देखकर समस्या का कारण तय नहीं किया जा सकता
- चूल्हे के बर्नर और एयर इनलेट की स्थिति भी देखनी चाहिए
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गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है?
- फोटो : Adobe Stock
कब ज्यादा सावधानी जरूरी है?
- अगर बर्नर साफ करने के बाद भी लौ लगातार पीली रहती है, तो चूल्हे की जांच करानी चाहिए
- खासकर तब, जब लौ सामान्य से अलग दिखाई देने के साथ कालिख भी छोड़ रही हो
- ऐसी स्थिति में चूल्हे के किसी हिस्से में खराबी या गैस के दहन से जुड़ी समस्या हो सकती है
- ऐसे में खुद गैस लाइन, रेगुलेटर या चूल्हे के अंदर के हिस्सों की मरम्मत करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए
- गैस की गंध आने पर चूल्हे को तुरंत बंद करें
- माचिस, लाइटर या कोई इलेक्ट्रिक स्विच इस्तेमाल करने से बचें और जगह को हवादार करें
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गैस चूल्हा
- फोटो : AI Generated
लौ के रंग को न करें नजरअंदाज
- हर बार पीली लौ का मतलब एक ही समस्या नहीं होता
- कभी बर्नर की सफाई या सही फिटिंग से समस्या दूर हो सकती है, लेकिन अगर लौ लगातार पीली बनी हुई है तो इसे सामान्य मानकर चूल्हा चलाते रहना सही नहीं है
- ऐसी स्थिति में चूल्हे को चेक करवाना जरूरी हो जाता है