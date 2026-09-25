गैस चूल्हे की लौ नीली की जगह पीली हो तो क्या समझें? जानें वजह और कब बरतें सावधानी

गैस चूल्हे की लौ पीली क्यों हो जाती है? - फोटो : Amar Ujala AI

रसोई में खाना बनाते समय गैस चूल्हे की लौ पर शायद ही कोई ध्यान देता है, लेकिन लौ का रंग चूल्हे की स्थिति के बारे में काफी कुछ बता सकता है।





सामान्य स्थिति में LPG गैस का दहन ठीक तरीके से होने पर लौ नीली दिखाई देती है। ऐसे में गैस अपेक्षाकृत सही तरीके से जल रही होती है। वहीं, अगर लौ नीली की जगह लगातार पीली दिखाई दे रही है, तो इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसके पीछे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं जिनके बारे में आप यहां जान सकते हैं। चलिए जानते हैं इस बारे में...