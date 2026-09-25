पुराना फोन बेचने की जल्दी न करें, महिलाएं पहले जांच लें ये 5 चीजें, वरना फंस सकता है निजी डेटा

1 of 5 पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : AI







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आजकल फोन में हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी निजी जानकारी रहती है। फोटो, वीडियो, चैट से लेकर बैंकिंग ऐप, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट तक फोन में लॉगिन रहते हैं। ऐसे में अगर आप अपना पुराना फोन बेचने जा रही हैं तो सिर्फ फोटो और वीडियो डिलीट करके उसे किसी को देना सही नहीं है। फोन बेचने से पहले कुछ जरूरी काम कर लेना चाहिए, ताकि आपकी निजी जानकारी किसी दूसरे के हाथ न लगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

2 of 5 पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

सबसे पहले जरूरी डेटा का बैकअप लें

फोन बेचने से पहले अपनी जरूरी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट और दूसरी फाइलों का बैकअप ले लें। आप इन्हें अपने नए फोन, कंप्यूटर या भरोसेमंद क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रख सकती हैं। बैकअप लेने के बाद एक बार यह भी देख लें कि जरूरी चीजें सही तरीके से सेव हुई हैं या नहीं।

3 of 5 पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : एआई जनरेटेड

फोन से अपने अकाउंट हटा दें

फोन में अपने गूगल अकाउंट, एप्पल अकाउंट, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट जरूर चेक करें। बैंकिंग और पेमेंट ऐप से भी लॉगआउट कर दें। सिर्फ ऐप को हटाना ही काफी नहीं है, खासकर अगर फोन में आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है। नए फोन में जरूरी अकाउंट चल रहे हैं, यह पक्का करने के बाद पुराने फोन से उन्हें हटा दें।



सिम और मेमोरी कार्ड निकालना न भूलें

फोन बेचने से पहले सिम कार्ड जरूर निकाल लें। अगर फोन में मेमोरी कार्ड लगा है तो उसे भी निकालें। मेमोरी कार्ड में फोटो, वीडियो और दूसरी निजी फाइलें हो सकती हैं। इसे पुराने फोन के साथ छोड़ना ठीक नहीं है।

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4 of 5 पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : Adobe stock

फोन को फैक्ट्री रीसेट करें

सबसे जरूरी काम फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। इससे फोन में मौजूद व्यक्तिगत डेटा और सेटिंग्स हटकर फोन सामान्य शुरुआती स्थिति में आ जाता है। रीसेट करने से पहले यह जरूर जांच लें कि जरूरी डेटा का बैकअप हो चुका है और सभी जरूरी अकाउंट हटा दिए गए हैं।

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