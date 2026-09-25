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पुराना फोन बेचने की जल्दी न करें, महिलाएं पहले जांच लें ये 5 चीजें, वरना फंस सकता है निजी डेटा

Fri, 25 Sep 2026 02:56 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Fri, 25 Sep 2026 02:56 PM IST
सार

Selling an Old Phone: पुराना फोन बेचते समय सिर्फ फोटो और वीडियो डिलीट करना काफी नहीं होता। फोन में लॉगिन अकाउंट, चैट, बैंकिंग जानकारी और निजी तस्वीरों से जुड़ी जानकारी बची रह सकती है। इसलिए फोन किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले ये पांच काम जरूर कर लें।
 

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5 Things Women Should Do Before Selling an Old Phone see details here
पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : AI

आजकल फोन में हमारी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी निजी जानकारी रहती है। फोटो, वीडियो, चैट से लेकर बैंकिंग ऐप, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट तक फोन में लॉगिन रहते हैं। ऐसे में अगर आप अपना पुराना फोन बेचने जा रही हैं तो सिर्फ फोटो और वीडियो डिलीट करके उसे किसी को देना सही नहीं है। फोन बेचने से पहले कुछ जरूरी काम कर लेना चाहिए, ताकि आपकी निजी जानकारी किसी दूसरे के हाथ न लगे। तो आइए विस्तार से जानते हैं।

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पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : अमर उजाला (एआई जनरेटेड)

सबसे पहले जरूरी डेटा का बैकअप लें
फोन बेचने से पहले अपनी जरूरी फोटो, वीडियो, कॉन्टैक्ट और दूसरी फाइलों का बैकअप ले लें। आप इन्हें अपने नए फोन, कंप्यूटर या भरोसेमंद क्लाउड स्टोरेज में सुरक्षित रख सकती हैं। बैकअप लेने के बाद एक बार यह भी देख लें कि जरूरी चीजें सही तरीके से सेव हुई हैं या नहीं।

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पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : एआई जनरेटेड

फोन से अपने अकाउंट हटा दें
फोन में अपने गूगल अकाउंट, एप्पल अकाउंट, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट जरूर चेक करें। बैंकिंग और पेमेंट ऐप से भी लॉगआउट कर दें। सिर्फ ऐप को हटाना ही काफी नहीं है, खासकर अगर फोन में आपका अकाउंट जुड़ा हुआ है। नए फोन में जरूरी अकाउंट चल रहे हैं, यह पक्का करने के बाद पुराने फोन से उन्हें हटा दें।

सिम और मेमोरी कार्ड निकालना न भूलें
फोन बेचने से पहले सिम कार्ड जरूर निकाल लें। अगर फोन में मेमोरी कार्ड लगा है तो उसे भी निकालें। मेमोरी कार्ड में फोटो, वीडियो और दूसरी निजी फाइलें हो सकती हैं। इसे पुराने फोन के साथ छोड़ना ठीक नहीं है।

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पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : Adobe stock

फोन को फैक्ट्री रीसेट करें
सबसे जरूरी काम फोन को फैक्ट्री रीसेट करना है। इससे फोन में मौजूद व्यक्तिगत डेटा और सेटिंग्स हटकर फोन सामान्य शुरुआती स्थिति में आ जाता है। रीसेट करने से पहले यह जरूर जांच लें कि जरूरी डेटा का बैकअप हो चुका है और सभी जरूरी अकाउंट हटा दिए गए हैं।

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पुराना फोन बेचने से पहले महिलाएं कर लें ये काम - फोटो : Adobe stock

पुराने फोन को अपने अकाउंट से भी हटाएं
फोन बेचने के बाद भी एक बार अपने गूगल या एप्पल अकाउंट में जाकर पुराने डिवाइस की सूची देख लें। अगर पुराना फोन अभी भी आपके अकाउंट में दिखाई दे रहा है और उसकी जरूरत नहीं है तो उसे अकाउंट से हटाया जा सकता है। इससे पुराने डिवाइस का आपके अकाउंट से जुड़ा रहना भी खत्म हो जाता है। फोन बेचने में जल्दबाजी करने के बजाय इन पांच चीजों को पहले चेक कर लें। खासकर महिलाओं के लिए फोन में निजी फोटो, चैट और जरूरी दस्तावेज जैसी जानकारी हो सकती है, इसलिए इसे किसी दूसरे व्यक्ति को देने से पहले डेटा की सुरक्षा का ध्यान रखना जरूरी है।

 

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