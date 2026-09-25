गाड़ी की आरसी खो जाए तो नई कैसे बनवाएं? जानें ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका

हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमारे पास गाड़ी के दस्तावेज पूरे हों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है।
वहीं, गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के जरूरी दस्तावेजों में शामिल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की आरसी अगर कहीं खो जाए, तो इसे दोबारा बनवाया जा सकता है? इसके लिए वाहन मालिक को डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करना होता है। चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है। आप आगे डुप्लीकेट आरसी बनवाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं...
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गाड़ी की RC गुम होने पर कैसे मिलेगी दोबारा?
- फोटो : Adobe Stock
पहले करवा लें ये काम
- गाड़ी की आरसी खोने या नष्ट होने की स्थिति में सबसे पहले पुलिस स्टेशन में इसकी सूचना देनी होती है यानी रिपोर्ट दर्ज करवाएं
- इसके बाद इसकी जानकारी अपने आरटीओ ऑफिस को देनी होती है
- जान लें डुप्लिकेट आरसी के लिए फॉर्म 26 का इस्तेमाल किया जाता है
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गाड़ी की RC गुम होने पर कैसे मिलेगी दोबारा?
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आरसी के लिए ऑनलाइन कैसे करें आवेदन?
पहला स्टेप
- डुप्लिकेट आरसी के लिए परिवहन विभाग के वाहन पोर्टल पर जाना होगा
- यहां वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर भरें
- इसके बाद Basic Services विकल्प चुनना होगा
- फिर गाड़ी के चेसिस नंबर के अंतिम 5 अंक दर्ज करके Registration Number और Chassis Number को Validate करना होगा
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गाड़ी की RC गुम होने पर कैसे मिलेगी दोबारा?
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दूसरा स्टेप
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा
- अब आए हुए ओटीपी को डालकर आगे बढ़ने पर डुप्लीकेट आरसी का विकल्प दिखाई देगा
- अब Service Details भरनी होंगी
- इसके बाद Insurance Details अपडेट करनी होंगी
- पोर्टल पर दिखाए गए शुल्क की जानकारी भी आपको दिखेगी जिसे आप ऑनलाइन भर सकते हैं
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गाड़ी की RC गुम होने पर कैसे मिलेगी दोबारा?
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तीसरा स्टेप
- इसके बाद जरूरी दस्तावेज भी अपलोड करने हैं
- फिर आवेदन की पावती रसीद और फॉर्म का प्रिंट निकाल लें
- इसके बाद अपने नजदीकी आरटीओ में जाकर दस्तावेज सत्यापन के लिए अपॉइंटमेंट बुक करें
- तय तारीख पर वाहन सत्यापन (वेरिफिकेशन) के लिए आरटीओ पहुंचे