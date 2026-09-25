गाड़ी की आरसी खो जाए तो नई कैसे बनवाएं? जानें ऑनलाइन आवेदन का आसान तरीका

हम जब भी गाड़ी चलाते हैं तो हमें ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि हमारे पास गाड़ी के दस्तावेज पूरे हों, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है।





वहीं, गाड़ी की आरसी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वाहन के जरूरी दस्तावेजों में शामिल होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की आरसी अगर कहीं खो जाए, तो इसे दोबारा बनवाया जा सकता है? इसके लिए वाहन मालिक को डुप्लीकेट आरसी के लिए आवेदन करना होता है। चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है। आप आगे डुप्लीकेट आरसी बनवाने के तरीके के बारे में जान सकते हैं...