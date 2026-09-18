गीले हाथ से स्विच छूना कितना खतरनाक? घर में रोज होने वाली इस गलती को न करें नजरअंदाज

1 of 5 गीले हाथ से स्विच दबाते हैं तो आज ही बदल दें ये आदत - फोटो : AI







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घर में नहाने, हाथ धोने, बर्तन साफ करने या कपड़े धोने के बाद कई बार लोग हाथ ठीक से सुखाए बिना ही पंखा, लाइट या दूसरे बिजली के सामान का स्विच दबा देते हैं। देखने में यह छोटी सी बात लग सकती है, लेकिन ऐसा करना सुरक्षित नहीं है। पानी बिजली के संपर्क में आने पर करंट के रास्ते को आसान बना सकता है। अगर हाथ गीला है और बिजली के किसी हिस्से में खराबी या खुला हिस्सा मौजूद है तो करंट शरीर से होकर गुजर सकता है। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 diwali light switch board shoes stairs - फोटो : Adobe Stock

हर बार हादसा नहीं होता, लेकिन खतरा बना रहता है

गीले हाथ से स्विच छूने पर हर बार करंट लगे, यह जरूरी नहीं है। अगर स्विच सही हालत में है और उसकी बाहरी सतह सूखी और ठीक है तो सीधे करंट लगने की संभावना कम हो सकती है। लेकिन अगर स्विच खराब है, उसके अंदर नमी पहुंच गई है या आसपास की दीवार और जगह बहुत गीली है तो जोखिम बढ़ सकता है। इसलिए केवल इस बात पर भरोसा करना सही नहीं है कि अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे भी नहीं होगा।

3 of 5 diwali light switch board shoes stairs - फोटो : Adobe Stock

बाथरूम और सिंक के पास ज्यादा सावधानी

बाथरूम, वॉश एरिया और सिंक के आसपास बिजली के स्विच का इस्तेमाल करते समय खास ध्यान रखना चाहिए। इन जगहों पर पानी मौजूद रहने की वजह से गीले हाथ या गीली जमीन के साथ बिजली का इस्तेमाल ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। कोशिश करें कि ऐसे स्थानों पर स्विच इस्तेमाल करने से पहले हाथ और पैर अच्छी तरह सूखे हों।



स्विच में नमी दिखे तो क्या करें?

अगर स्विच के आसपास पानी गिर गया है, स्विच गीला दिखाई दे रहा है या दबाते समय चिंगारी, जलने की गंध, आवाज या गर्म होने जैसी परेशानी महसूस हो रही है तो उसे बार-बार हाथ लगाकर जांच न करें। सुरक्षित तरीके से बिजली की सप्लाई बंद करें और जरूरत पड़ने पर किसी बिजली मिस्त्री से जांच करवाएं।

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4 of 5 स्विच बोर्ड - फोटो : adobe

बच्चों को भी समझाएं यह बात

बच्चे अक्सर हाथ धोने या पानी से खेलने के तुरंत बाद घर में बिजली के स्विच छू लेते हैं। उन्हें समझाएं कि गीले हाथ से स्विच नहीं छूना है। घर के बड़े भी इस आदत का ध्यान रखें क्योंकि बच्चों के सामने बड़ों की आदतों का असर जल्दी पड़ता है।

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