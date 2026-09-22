पीएम सूर्यघर योजना: दिल्ली में फ्री में लगेगा सोलर पैनल, जानें आवेदन की पूरी प्रक्रिया

Free Solar Panel Installation Delhi: दिल्ली सरकार ने हाल ही में 'पीएम सूर्यघर पोर्टल' की शुरुआत की है, जिससे अब दिल्ली के नागरिक अपने घरों की छत पर मुफ्त में या बेहद कम पैसे में सोलर पैनल लगवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य 400 यूनिट तक मासिक बिजली खपत वाले लगभग 2.3 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को बिना किसी शुरुआती लागत के 3 किलोवाट क्षमता तक का सोलर प्लांट उपलब्ध कराना है।





इसके अलावा 3 किलोवाट से अधिक क्षमता का पैनल लगवाने पर 1.56 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी भी दी जा रही है। अगर आप भी 25 वर्षों तक मुफ्त बिजली पाने और अतिरिक्त बिजली बेचकर हर महीने कमाई करना चाहते हैं, तो आइए इस लेख में इसके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया जानते हैं।