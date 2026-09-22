सड़क किनारे पानी की बोतल खरीदते हैं? सिर्फ सील देखकर न करें भरोसा, 10 सेकंड की जांच कर लें

गर्मी हो, सफर हो या अचानक प्यास लग जाए, सड़क किनारे दुकान से पानी की बोतल खरीदना आम बात है। ऐसे में ज्यादातर लोग बोतल का ढक्कन देखते हैं और अगर सील सही लगती है तो तुरंत पानी खरीद लेते हैं। लेकिन सिर्फ सील सही होना ही काफी नहीं है। बोतल खरीदते समय कुछ छोटी-छोटी चीजें और देख ली जाएं तो पानी की क्वालिटी को लेकर ज्यादा सावधानी बरती जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।
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सफर में पानी खरीदते हैं तो जरा रुकिए!
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बोतल का लेबल जरूर देखें
पानी की बोतल खरीदते समय सबसे पहले उसका लेबल देख लें। उस पर उत्पाद का नाम, पैकिंग से जुड़ी जानकारी, निर्माता या पैकर की जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारी दी होती है। अगर लेबल बहुत ज्यादा फटा हुआ है, जानकारी पढ़ने में नहीं आ रही या बोतल पर लेबल ही ठीक से नहीं लगा है तो ऐसी बोतल लेने से बचना बेहतर है।
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बोतल दबाकर भी देख सकते हैं
अगर बोतल बहुत ज्यादा पिचकी हुई है, उसका आकार गड़बड़ है या पैकिंग खराब दिख रही है तो दूसरी बोतल लेना बेहतर है। खासकर अगर बोतल का ढक्कन या उसके आसपास का हिस्सा ढीला या टूटा हुआ नजर आए तो उसे न खरीदें। सील के साथ पूरी पैकिंग की हालत देखना जरूरी है।
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पानी का रंग और साफ-सफाई देखें
पानी आम तौर पर साफ और पारदर्शी दिखाई देना चाहिए। अगर बोतल के अंदर कोई कण, गंदगी या असामान्य चीज तैरती दिखाई दे तो उसे न पिएं। बोतल के बाहर बहुत ज्यादा गंदगी या चिपचिपापन भी दिख रहा हो तो दूसरी बोतल लेना ठीक रहेगा। ध्यान रखें कि बोतल के बाहर की गंदगी का मतलब यह जरूरी नहीं कि अंदर का पानी भी खराब है, लेकिन ऐसी पैकिंग से बचना सावधानी वाला कदम है।
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बोतल धूप में पड़ी हो तो ध्यान दें
सड़क किनारे कई बार पानी की बोतलें लंबे समय तक तेज धूप में रखी रहती हैं। ऐसी बोतल खरीदने के बजाय अगर संभव हो तो छाया या ठीक तरह से रखी हुई बोतल चुनें। तेज गर्मी में प्लास्टिक की बोतल को लंबे समय तक रखने से बचने की सलाह दी जाती है। इसलिए पानी खरीदते समय उसकी स्टोरेज की स्थिति पर भी एक नजर डाल लेना ठीक है।
खरीदने से पहले तारीख भी देख लें
बोतल पर दी गई पैकिंग की तारीख और निर्माता की ओर से दी गई उपयोग संबंधी जानकारी जरूर पढ़ें। अगर तारीख की जानकारी मिट गई है या पढ़ी नहीं जा रही है तो ऐसी बोतल न लें। सिर्फ ढक्कन की सील देखकर पानी को सुरक्षित मान लेना सही तरीका नहीं है। एक और जरूरी बात यह है कि बोतल खुलने के बाद उसे लंबे समय तक इधर-उधर रखकर न पिएं। खासकर गर्म मौसम में बोतल को साफ जगह पर रखें और पानी की बोतल को दूसरों के साथ साझा करने से भी बचें। सड़क किनारे पानी खरीदते समय ये जांच करने में मुश्किल से कुछ सेकंड लगते हैं, लेकिन इससे अनजान पैकिंग या खराब हालत वाली बोतल लेने से बचा जा सकता है।
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