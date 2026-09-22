सड़क किनारे पानी की बोतल खरीदते हैं? सिर्फ सील देखकर न करें भरोसा, 10 सेकंड की जांच कर लें

1 of 5 सफर में पानी खरीदते हैं तो जरा रुकिए! - फोटो : AI







Link Copied



गर्मी हो, सफर हो या अचानक प्यास लग जाए, सड़क किनारे दुकान से पानी की बोतल खरीदना आम बात है। ऐसे में ज्यादातर लोग बोतल का ढक्कन देखते हैं और अगर सील सही लगती है तो तुरंत पानी खरीद लेते हैं। लेकिन सिर्फ सील सही होना ही काफी नहीं है। बोतल खरीदते समय कुछ छोटी-छोटी चीजें और देख ली जाएं तो पानी की क्वालिटी को लेकर ज्यादा सावधानी बरती जा सकती है। तो आइए जानते हैं कि किन चीजों को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए।

2 of 5 सफर में पानी खरीदते हैं तो जरा रुकिए! - फोटो : Amar Ujala

बोतल का लेबल जरूर देखें

पानी की बोतल खरीदते समय सबसे पहले उसका लेबल देख लें। उस पर उत्पाद का नाम, पैकिंग से जुड़ी जानकारी, निर्माता या पैकर की जानकारी और दूसरी जरूरी जानकारी दी होती है। अगर लेबल बहुत ज्यादा फटा हुआ है, जानकारी पढ़ने में नहीं आ रही या बोतल पर लेबल ही ठीक से नहीं लगा है तो ऐसी बोतल लेने से बचना बेहतर है।

3 of 5 सफर में पानी खरीदते हैं तो जरा रुकिए! - फोटो : Adobe Stock

बोतल दबाकर भी देख सकते हैं

अगर बोतल बहुत ज्यादा पिचकी हुई है, उसका आकार गड़बड़ है या पैकिंग खराब दिख रही है तो दूसरी बोतल लेना बेहतर है। खासकर अगर बोतल का ढक्कन या उसके आसपास का हिस्सा ढीला या टूटा हुआ नजर आए तो उसे न खरीदें। सील के साथ पूरी पैकिंग की हालत देखना जरूरी है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 सफर में पानी खरीदते हैं तो जरा रुकिए! - फोटो : Freepik

पानी का रंग और साफ-सफाई देखें

पानी आम तौर पर साफ और पारदर्शी दिखाई देना चाहिए। अगर बोतल के अंदर कोई कण, गंदगी या असामान्य चीज तैरती दिखाई दे तो उसे न पिएं। बोतल के बाहर बहुत ज्यादा गंदगी या चिपचिपापन भी दिख रहा हो तो दूसरी बोतल लेना ठीक रहेगा। ध्यान रखें कि बोतल के बाहर की गंदगी का मतलब यह जरूरी नहीं कि अंदर का पानी भी खराब है, लेकिन ऐसी पैकिंग से बचना सावधानी वाला कदम है।

विज्ञापन