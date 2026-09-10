नया चाकू भी जल्दी खो देता है धार? किचन में कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती

1 of 5 नया चाकू भी जल्दी खो देता है धार? - फोटो : AI







Link Copied



किचन में चाकू का इस्तेमाल लगभग हर दिन होता है। सब्जियां काटने से लेकर फल और दूसरी चीजें तैयार करने तक चाकू हमारी रोज की जरूरत है। लेकिन कई घरों में शिकायत रहती है कि चाकू कुछ ही समय में कुंद हो जाता है और सब्जियां काटने में परेशानी होने लगती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो जरूरी नहीं कि चाकू ही खराब हो। आपकी कुछ रोज की आदतें भी इसकी धार को जल्दी खराब कर सकती हैं। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 नया चाकू भी जल्दी खो देता है धार? - फोटो : Adobe stock

कांच या पत्थर के बोर्ड पर न काटें

कई लोग किचन में कांच, पत्थर या बहुत सख्त सतह वाले कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काट लेते हैं। ऐसी सतह पर चाकू की धार बार-बार टकराने से जल्दी खराब हो सकती है। इसके लिए लकड़ी या अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक का कटिंग बोर्ड बेहतर विकल्प माना जाता है।

3 of 5 नया चाकू भी जल्दी खो देता है धार? - फोटो : Adobe stock

चाकू से जमी हुई चीजें न काटें

जमी हुई सब्जी, मांस या दूसरी बहुत सख्त चीजों को चाकू से काटने की कोशिश करने पर ब्लेड पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे धार को नुकसान पहुंच सकता है। ऐसी चीजों को पहले थोड़ा नरम होने दें और फिर काटें।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 नया चाकू भी जल्दी खो देता है धार? - फोटो : Adobe stock

अच्छी तरह साफ करके सुखाएं

इसलिए चाकू की जरूरत के हिसाब से ही उसे तेज करें और इस्तेमाल के बाद अच्छी तरह साफ करके सुखाकर रखें। यानी चाकू को लंबे समय तक तेज रखना है तो सिर्फ धार तेज करने पर ध्यान न दें। उसे किस सतह पर और किस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, यह भी उतना ही जरूरी है।

विज्ञापन