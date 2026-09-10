घर की छत पर लगी पानी की टंकी कितने दिन में साफ करनी चाहिए? ज्यादातर लोग नहीं जानते सही जवाब

छत पर लगी पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करें? - फोटो : Amar Ujala AI

Water Tank Cleaning: घर में इस्तेमाल होने वाला पानी सीधे आपकी सेहत से जुड़ा होता है। पर कई घरों में छत पर लगी पानी की टंकी महीनों तक बिना साफ किए इस्तेमाल होती रहती है।





लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर टंकी का पानी देखने में साफ है, तो टंकी को सफाई की जरूरत नहीं है। लेकिन टंकी के अंदर धीरे-धीरे मिट्टी, धूल और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप पानी की टंकी को साफ करें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...