घर की छत पर लगी पानी की टंकी कितने दिन में साफ करनी चाहिए? ज्यादातर लोग नहीं जानते सही जवाब

Water Tank Cleaning: घर में इस्तेमाल होने वाला पानी सीधे आपकी सेहत से जुड़ा होता है। पर कई घरों में छत पर लगी पानी की टंकी महीनों तक बिना साफ किए इस्तेमाल होती रहती है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि अगर टंकी का पानी देखने में साफ है, तो टंकी को सफाई की जरूरत नहीं है। लेकिन टंकी के अंदर धीरे-धीरे मिट्टी, धूल और दूसरी गंदगी जमा हो सकती है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप पानी की टंकी को साफ करें, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करना चाहिए? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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छत पर लगी पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करें?
- फोटो : Adobe Stock
पानी की टंकी की कितने समय में करनी चाहिए सफाई?
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की कायाकल्प गाइडलाइन में सभी ओवरहेड टैंकों की मैनुअल सफाई कम से कम 6 महीने के अंतराल पर करने की बात कही गई है
- इसका मतलब है कि घर की पानी की टंकी को साल में कम से कम दो बार साफ किया जा सकता है
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छत पर लगी पानी की टंकी को कितने दिन में साफ करें?
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- हालांकि, ये भी जान लें कि 6 महीने का इंतजार हर स्थिति में जरूरी नहीं है। क्योंकि ये अलग-अलग टंकियों पर अलग-अलग समय हो सकता है
- अगर टंकी में गाद या गंदगी दिखाई दे, पानी का रंग या गंध बदल जाए आदि, तो सफाई पहले करानी चाहिए
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टंकी के अंदर क्या-क्या साफ करना चाहिए?
- सिर्फ टंकी का पानी निकाल देने का मतलब ये नहीं होता है कि टंकी की सफाई हो गई है
- टंकी खाली करने के बाद उसकी अंदरूनी दीवारों, फर्श और कोनों पर जमा गंदगी को अच्छी तरह हटाना जरूरी है
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- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की गाइडलाइन में टंकी की अंदरूनी सतह को साफ करने और जमा चीजों को हटाने की प्रक्रिया बताई गई है
- सफाई के बाद टंकी को अच्छी तरह फ्लश करना भी जरूरी है, ताकि सफाई में इस्तेमाल सामग्री का अवशेष पानी में न रहे
नोट:- पानी की टंकी की जब सफाई कर दें, तो उसके बाद टंकी के ढक्कन को ठीक से बंद कर दें ताकि कोई गंदगी न जाए।