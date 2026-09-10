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चावल पकाने के बाद जिस पानी को समझते हैं बेकार, घर के इन कामों में आ सकता है बड़े काम

Thu, 10 Sep 2026 10:15 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Thu, 10 Sep 2026 10:15 AM IST
सार

Leftover Rice: चावल पकाते समय बचने वाला पानी अक्सर लोग सिंक में बहा देते हैं। लेकिन इसे कुछ घरेलू कामों में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इसका इस्तेमाल करने से पहले पानी को साफ रखना और ज्यादा देर तक बाहर न छोड़ना जरूरी है।
 

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रोज फेंक देते हैं चावल का पानी? - फोटो : AI

चावल लगभग हर भारतीय घर में बनते हैं। कई घरों में चावल पकाने के बाद बचा हुआ पानी सीधे सिंक में फेंक दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अगली बार इसे फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए। चावल पकाने के बाद बचा पानी कुछ घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसी बड़े खर्च की बचत तो नहीं होगी, लेकिन पानी की बर्बादी जरूर कम हो सकती है। तो आइए जानते हैं।

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Which is The Healthiest Rice - फोटो : AI

पौधों में डाल सकते हैं
चावल पकाने के बाद बचा सादा पानी पूरी तरह ठंडा होने के बाद पौधों में डाला जा सकता है। इसमें चावल से निकला थोड़ा स्टार्च और कुछ घुले हुए पोषक तत्व हो सकते हैं। हालांकि, इसे पौधों के लिए किसी खाद का विकल्प नहीं समझना चाहिए। पानी में नमक, तेल, मसाला या घी मिला हो तो उसे पौधों में डालने से बचें।

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Which is The Healthiest Rice - फोटो : AI

आटा गूंथने में कर सकते हैं इस्तेमाल
अगर चावल पकाने के बाद पानी बच गया है और उसमें नमक या मसाला नहीं है तो ठंडा होने के बाद इसे आटा गूंथने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पानी की बर्बादी कम होगी। हालांकि, आटा नॉर्मल पानी की तुलना में थोड़ा अलग बन सकता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करें।

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rice - फोटो : Adobe stock

सूप या दूसरी चीजों में काम आ सकता है
अगर चावल पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी साफ था और उसमें नमक या मसाला नहीं मिला है, तो इसे कुछ व्यंजनों में पानी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूप या ग्रेवी जैसी चीजों में थोड़ी मात्रा मिलाई जा सकती है। इससे खाने की बनावट थोड़ी गाढ़ी हो सकती है।

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rice - फोटो : Adobe stock

बर्तन भिगोने में कर सकते हैं इस्तेमाल
चावल का बचा पानी कुछ देर के लिए बर्तन भिगोने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खासकर जिन बर्तनों में चावल चिपक गए हों, उन्हें पानी में भिगोने से चिपका हुआ हिस्सा नरम करने में मदद मिल सकती है। इसके बाद बर्तन को सामान्य तरीके से धो सकते हैं।

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