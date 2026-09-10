चावल पकाने के बाद जिस पानी को समझते हैं बेकार, घर के इन कामों में आ सकता है बड़े काम

1 of 6 रोज फेंक देते हैं चावल का पानी? - फोटो : AI

चावल लगभग हर भारतीय घर में बनते हैं। कई घरों में चावल पकाने के बाद बचा हुआ पानी सीधे सिंक में फेंक दिया जाता है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो अगली बार इसे फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचिए। चावल पकाने के बाद बचा पानी कुछ घरेलू कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे किसी बड़े खर्च की बचत तो नहीं होगी, लेकिन पानी की बर्बादी जरूर कम हो सकती है। तो आइए जानते हैं।

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पौधों में डाल सकते हैं

चावल पकाने के बाद बचा सादा पानी पूरी तरह ठंडा होने के बाद पौधों में डाला जा सकता है। इसमें चावल से निकला थोड़ा स्टार्च और कुछ घुले हुए पोषक तत्व हो सकते हैं। हालांकि, इसे पौधों के लिए किसी खाद का विकल्प नहीं समझना चाहिए। पानी में नमक, तेल, मसाला या घी मिला हो तो उसे पौधों में डालने से बचें।

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आटा गूंथने में कर सकते हैं इस्तेमाल

अगर चावल पकाने के बाद पानी बच गया है और उसमें नमक या मसाला नहीं है तो ठंडा होने के बाद इसे आटा गूंथने में इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे पानी की बर्बादी कम होगी। हालांकि, आटा नॉर्मल पानी की तुलना में थोड़ा अलग बन सकता है, इसलिए जरूरत के हिसाब से ही इसका इस्तेमाल करें।

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सूप या दूसरी चीजों में काम आ सकता है

अगर चावल पकाने के लिए इस्तेमाल किया गया पानी साफ था और उसमें नमक या मसाला नहीं मिला है, तो इसे कुछ व्यंजनों में पानी की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सूप या ग्रेवी जैसी चीजों में थोड़ी मात्रा मिलाई जा सकती है। इससे खाने की बनावट थोड़ी गाढ़ी हो सकती है।

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5 of 6 rice - फोटो : Adobe stock