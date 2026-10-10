क्या आपकी इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खत्म हो जाती है? यहां जानें इसके पीछे के कारण

Inverter Battery: गर्मी हो, बारिश हो या सर्दी, बिजली कटने पर इन्वर्टर ही घर में बिजली देने का काम करता है। पंखे, लाइट और मोबाइल चार्जिंग जैसी जरूरतों के लिए लोग इस पर निर्भर रहते हैं, लेकिन कई बार बिजली जाते ही इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खत्म होने लगती है। कुछ समय पहले तक जो बैटरी घंटों तक चलती थी, वह अब कम समय में ही जवाब देने लगती है।
ऐसी स्थिति में लोग अक्सर बैटरी खराब होने की आशंका जताते हैं। हालांकि, इसके पीछे सिर्फ बैटरी का पुराना होना ही कारण नहीं है। जरूरत से ज्यादा बिजली की खपत, सही रखरखाव न होना और चार्जिंग से जुड़ी समस्याएं भी बैटरी का बैकअप कम कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं क्यों बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खत्म होने के कारण क्यों होते हैं?
- फोटो : Adobe stock
क्या ज्यादा बिजली खपत से कम होता है बैकअप?
- इन्वर्टर की बैटरी कितनी देर चलेगी, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उससे कितने उपकरण चलाए जा रहे हैं
- अगर बिजली जाने पर पंखे और लाइट के साथ टीवी, कूलर या अन्य ज्यादा बिजली खपत करने वाले उपकरण भी चलने लगें, तो बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो सकती है
- इसलिए बिजली कटने के दौरान गैरजरूरी उपकरण बंद रखना बेहतर होता है
- इससे उपलब्ध बैटरी बैकअप का इस्तेमाल जरूरी कामों के लिए किया जा सकता है
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इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खत्म होने के कारण क्यों होते हैं?
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क्या पुरानी बैटरी भी हो सकती है वजह?
- बैटरी की उम्र बढ़ने के साथ उसकी बिजली स्टोर करने की क्षमता कम हो सकती है
- ऐसी स्थिति में बैटरी पूरी तरह चार्ज होने के बावजूद पहले जितना बैकअप नहीं देती
- अगर इन्वर्टर की बैटरी पहले की तुलना में लगातार कम समय चल रही है, तो उसे इलेक्ट्रीशियन चेक करवा सकते हैं
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इन्वर्टर की बैटरी जल्दी खत्म होने के कारण क्यों होते हैं?
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चार्जिंग में गड़बड़ी से भी आती है समस्या
- इन्वर्टर की बैटरी को सही तरीके से चार्ज होना जरूरी है
- अगर चार्जिंग सिस्टम, कनेक्शन या इन्वर्टर में कोई खराबी है, तो बैटरी अच्छे से चार्ज नहीं हो पाएगी
- बार-बार बिजली कटने या बिजली आने के बीच कम समय मिलने पर भी कुछ परिस्थितियों में बैटरी को पूरा चार्ज होने का मौका नहीं मिलता
- ऐसे में उसका बैकअप कम हो सकता है
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क्या बैटरी का रखरखाव न करना पड़ सकता है भारी?
- कुछ बैटरियों में पानी के स्तर की जांच और जरूरत के अनुसार डिस्टिल्ड वॉटर भरना जरूरी होता है
- अगर ऐसी बैटरी में पानी का स्तर निर्धारित सीमा से नीचे चला जाए, तो उसकी कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है
- हालांकि, सभी बैटरियों में पानी भरने की जरूरत नहीं होती