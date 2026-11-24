Ayushman Card: राज्य सरकारों के अलावा केंद्र सरकार भी कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। इन योजनाओं के जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। आप भी अगर ऐसी किसी योजना के लिए पात्र हैं तो आप उस योजना से जुड़ सकते हैं।





जैसे- आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इस योजना के लिए अगर आप पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं और मुफ्त इलाज का लाभ ले सकते हैं। चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...