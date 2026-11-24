PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: देश में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जो कई सरकारी योजनाओं पर निर्भर है और उन्हें सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता भी है। किसी योजना में आर्थिक मदद तो किसी योजना में सब्सिडी आदि।





इसी क्रम में एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। इस योजना को केंद्र सरकार चलाती है और इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो आप यहां इस योजना के बारे में जान सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...