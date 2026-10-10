जान लें काम की बात: दूसरे बैंक के एटीएम से निकाल रहे हैं कैश? जानें कितनी बार निकालने के बाद लगता है चार्ज

ATM Withdrawal Charges Details: आज के समय में कैश की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। कई बार ऐसा होता है कि आपके बैंक का एटीएम आसपास नहीं मिलता और आपको किसी दूसरे बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पड़ते हैं। ऐसे में ज्यादातर लोग मशीन से कैश निकाल तो लेते हैं, लेकिन उन्हें यह जानकारी नहीं होती कि महीने में कितनी बार मुफ्त ट्रांजैक्शन की सुविधा मिलती है और उसके बाद कितना चार्ज देना पड़ सकता है।





अगर आप भी अक्सर दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जुड़े नियमों को समझना आपके लिए जरूरी है। इससे आप बेवजह लगने वाले चार्ज से बच सकते हैं और अपने बैंक खाते से होने वाली कटौती पर भी नजर रख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस चार्ज के बारे में जान सकते हैं...