फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Does Stored Rice Attract Insects So Quickly

साफ दिखने वाले चावल में अचानक निकल आते हैं कीड़े? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

Mon, 14 Sep 2026 04:53 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 04:53 PM IST
सार

Stored Rice Attract Insects: घर में रखा चावल कुछ समय बाद कीड़ों या छोटे-छोटे कीटों की चपेट में आ सकता है। इसकी वजह सिर्फ चावल का पुराना होना नहीं है। चावल में पहले से मौजूद कीट के अंडे, नमी, गर्म जगह और गलत तरीके से स्टोर करना भी इसकी बड़ी वजह हो सकती है।

विज्ञापन
Why Does Stored Rice Attract Insects So Quickly
चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : AI

कई बार चावल खरीदते समय बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें कीड़ों के बहुत छोटे अंडे पहले से मौजूद हो सकते हैं। ये आंखों से आसानी से नजर नहीं आते। घर में चावल को कुछ दिनों तक गर्म जगह पर रखने के बाद इनसे छोटे कीड़े निकल सकते हैं। इसलिए चावल में अचानक कीड़े दिखाई देने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि वे बाहर से आकर उसमें पड़े हैं। तो आइए जानते हैं।

Why Does Stored Rice Attract Insects So Quickly
चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : Adobe Stock

गर्म जगह पर रखने से बढ़ सकती है परेशानी
रसोई में गैस, धूप या दूसरे गर्म उपकरणों के पास रखा सामान जल्दी गर्म हो सकता है। चावल को लंबे समय तक गर्म और बंद जगह में रखने से उसमें कीड़ों के पनपने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए चावल रखने के लिए ठंडी और सूखी जगह बेहतर रहती है।

Why Does Stored Rice Attract Insects So Quickly
चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : freepik.com

नमी भी बन सकती है बड़ी वजह
अगर चावल रखने वाला डिब्बा पूरी तरह सूखा नहीं है या उसमें गीला चम्मच चला गया है, तो नमी अंदर पहुंच सकती है। नमी और गर्मी मिल जाए तो चावल जल्दी खराब होने के साथ कीड़ों के लिए भी अनुकूल माहौल बना सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Why Does Stored Rice Attract Insects So Quickly
चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : इंस्टाग्राम

डिब्बा खुला रखने से भी बढ़ता है खतरा
चावल को लंबे समय तक खुले डिब्बे या ढीले ढक्कन वाले कंटेनर में रखने से बाहर के कीटों के अंदर पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए चावल को हमेशा साफ, सूखे और अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे में रखना चाहिए।

विज्ञापन
Why Does Stored Rice Attract Insects So Quickly
चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : freepik.com

चावल को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करें?
चावल खरीदने के बाद उसे रखने से पहले डिब्बा अच्छी तरह साफ और सूखा होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से ही ज्यादा मात्रा में चावल स्टोर करें। अगर चावल में बदबू, नमी, जाले जैसी चीज या बहुत ज्यादा कीड़े दिखाई दें, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है। साथ ही चावल रखने वाले डिब्बे को समय-समय पर खाली करके साफ करें। पुराने चावल के ऊपर नया चावल डालते रहने के बजाय पहले डिब्बा खाली करना और साफ करना ज्यादा सही तरीका है। इससे पुराने दाने, धूल या बचे हुए कीटों की वजह से नई खेप खराब होने का खतरा कम होता है।


सड़क पर गलत पार्क की थी गाड़ी और उठा ले गई पुलिस? छुड़ाने के लिए तुरंत चाहिए होंगे ये कागजात

गिलास और स्टील के बर्तनों पर क्यों जम जाती है सफेद परत? ज्यादातर लोग नहीं जानते वजह

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed