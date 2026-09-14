साफ दिखने वाले चावल में अचानक निकल आते हैं कीड़े? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

कई बार चावल खरीदते समय बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें कीड़ों के बहुत छोटे अंडे पहले से मौजूद हो सकते हैं। ये आंखों से आसानी से नजर नहीं आते। घर में चावल को कुछ दिनों तक गर्म जगह पर रखने के बाद इनसे छोटे कीड़े निकल सकते हैं। इसलिए चावल में अचानक कीड़े दिखाई देने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि वे बाहर से आकर उसमें पड़े हैं। तो आइए जानते हैं।
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चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं?
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गर्म जगह पर रखने से बढ़ सकती है परेशानी
रसोई में गैस, धूप या दूसरे गर्म उपकरणों के पास रखा सामान जल्दी गर्म हो सकता है। चावल को लंबे समय तक गर्म और बंद जगह में रखने से उसमें कीड़ों के पनपने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए चावल रखने के लिए ठंडी और सूखी जगह बेहतर रहती है।
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नमी भी बन सकती है बड़ी वजह
अगर चावल रखने वाला डिब्बा पूरी तरह सूखा नहीं है या उसमें गीला चम्मच चला गया है, तो नमी अंदर पहुंच सकती है। नमी और गर्मी मिल जाए तो चावल जल्दी खराब होने के साथ कीड़ों के लिए भी अनुकूल माहौल बना सकता है।
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डिब्बा खुला रखने से भी बढ़ता है खतरा
चावल को लंबे समय तक खुले डिब्बे या ढीले ढक्कन वाले कंटेनर में रखने से बाहर के कीटों के अंदर पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए चावल को हमेशा साफ, सूखे और अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे में रखना चाहिए।
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चावल को कीड़ों से बचाने के लिए क्या करें?
चावल खरीदने के बाद उसे रखने से पहले डिब्बा अच्छी तरह साफ और सूखा होना चाहिए। जरूरत के हिसाब से ही ज्यादा मात्रा में चावल स्टोर करें। अगर चावल में बदबू, नमी, जाले जैसी चीज या बहुत ज्यादा कीड़े दिखाई दें, तो उसे इस्तेमाल करने से बचना बेहतर है। साथ ही चावल रखने वाले डिब्बे को समय-समय पर खाली करके साफ करें। पुराने चावल के ऊपर नया चावल डालते रहने के बजाय पहले डिब्बा खाली करना और साफ करना ज्यादा सही तरीका है। इससे पुराने दाने, धूल या बचे हुए कीटों की वजह से नई खेप खराब होने का खतरा कम होता है।
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