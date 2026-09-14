साफ दिखने वाले चावल में अचानक निकल आते हैं कीड़े? वजह जानकर रह जाएंगे हैरान

1 of 5 चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : AI







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कई बार चावल खरीदते समय बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन उसमें कीड़ों के बहुत छोटे अंडे पहले से मौजूद हो सकते हैं। ये आंखों से आसानी से नजर नहीं आते। घर में चावल को कुछ दिनों तक गर्म जगह पर रखने के बाद इनसे छोटे कीड़े निकल सकते हैं। इसलिए चावल में अचानक कीड़े दिखाई देने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि वे बाहर से आकर उसमें पड़े हैं। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : Adobe Stock

गर्म जगह पर रखने से बढ़ सकती है परेशानी

रसोई में गैस, धूप या दूसरे गर्म उपकरणों के पास रखा सामान जल्दी गर्म हो सकता है। चावल को लंबे समय तक गर्म और बंद जगह में रखने से उसमें कीड़ों के पनपने की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए चावल रखने के लिए ठंडी और सूखी जगह बेहतर रहती है।

3 of 5 चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : freepik.com

नमी भी बन सकती है बड़ी वजह

अगर चावल रखने वाला डिब्बा पूरी तरह सूखा नहीं है या उसमें गीला चम्मच चला गया है, तो नमी अंदर पहुंच सकती है। नमी और गर्मी मिल जाए तो चावल जल्दी खराब होने के साथ कीड़ों के लिए भी अनुकूल माहौल बना सकता है।

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4 of 5 चावल में कीड़े क्यों पड़ जाते हैं? - फोटो : इंस्टाग्राम

डिब्बा खुला रखने से भी बढ़ता है खतरा

चावल को लंबे समय तक खुले डिब्बे या ढीले ढक्कन वाले कंटेनर में रखने से बाहर के कीटों के अंदर पहुंचने की संभावना रहती है। इसलिए चावल को हमेशा साफ, सूखे और अच्छी तरह बंद होने वाले डिब्बे में रखना चाहिए।

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