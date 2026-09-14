गिलास और स्टील के बर्तनों पर क्यों जम जाती है सफेद परत? ज्यादातर लोग नहीं जानते वजह

अगर आपके घर में आने वाला पानी हार्ड वॉटर यानी ज्यादा मिनरल्स वाला है, तो बर्तन धोने के बाद उस पानी की बूंदें सूखने पर सफेद निशान छोड़ सकती हैं। पानी सूख जाता है, लेकिन उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स सतह पर रह जाते हैं। इसी वजह से गिलास, स्टील की प्लेट और दूसरे बर्तनों पर सफेद दाग दिखाई देने लगते हैं। तो आइए जानते हैं।
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बर्तन धोने के बाद भी रह जाते हैं सफेद दाग?
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बर्तन धोकर ऐसे ही छोड़ना भी वजह
कई लोग बर्तन धोने के बाद उन्हें सिंक या रैक में रख देते हैं और पानी अपने आप सूखने का इंतजार करते हैं। ऐसा करने पर पानी की बूंदें सतह पर सूखती हैं और उनमें मौजूद मिनरल्स वहीं जम जाते हैं। खासकर गिलास और चमकदार स्टील के बर्तनों पर ये निशान ज्यादा साफ दिखाई देते हैं।
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साबुन या डिशवॉश की परत भी रह सकती है
कभी-कभी सफेद निशान पानी की वजह से नहीं, बल्कि डिश वॉश या साबुन के ठीक से न निकलने की वजह से भी हो सकते हैं। अगर बर्तन धोते समय ज्यादा साबुन इस्तेमाल किया गया है और उसे अच्छी तरह पानी से नहीं धोया गया, तो उसकी हल्की परत सूखने के बाद सफेद दिखाई दे सकती है।
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गर्म पानी से निशान ज्यादा दिख सकते हैं
गर्म पानी से बर्तन जल्दी सूखते हैं। लेकिन अगर पानी हार्ड वॉटर है, तो उसके सूखने के बाद मिनरल्स की परत भी ज्यादा साफ नजर आ सकती है। इसलिए सिर्फ गर्म पानी से धोना सफेद निशान रोकने का पक्का तरीका नहीं है।
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सफेद निशान हटाने के लिए क्या करें?
बर्तन धोने के बाद उन्हें सिर्फ रैक में रखने के बजाय साफ और सूखे कपड़े से पोंछ दें। इससे पानी की बूंदें सूखकर निशान छोड़ने की संभावना कम हो जाती है। अगर पुराने सफेद निशान हैं, तो उन्हें हटाने के लिए सिरके और पानी का हल्का घोल इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है। अगर सफेद परत बार-बार बन रही है, तो घर के पानी में हार्ड वॉटर की समस्या हो सकती है। ऐसे में सिर्फ बर्तन धोने का तरीका बदलने के बजाय पानी की क्वालिटी पर भी ध्यान देना चाहिए।
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