गिलास और स्टील के बर्तनों पर क्यों जम जाती है सफेद परत? ज्यादातर लोग नहीं जानते वजह

1 of 5 बर्तन धोने के बाद भी रह जाते हैं सफेद दाग? - फोटो : AI







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अगर आपके घर में आने वाला पानी हार्ड वॉटर यानी ज्यादा मिनरल्स वाला है, तो बर्तन धोने के बाद उस पानी की बूंदें सूखने पर सफेद निशान छोड़ सकती हैं। पानी सूख जाता है, लेकिन उसमें मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे मिनरल्स सतह पर रह जाते हैं। इसी वजह से गिलास, स्टील की प्लेट और दूसरे बर्तनों पर सफेद दाग दिखाई देने लगते हैं। तो आइए जानते हैं।

2 of 5 बर्तन धोने के बाद भी रह जाते हैं सफेद दाग? - फोटो : Adobe stock

बर्तन धोकर ऐसे ही छोड़ना भी वजह

कई लोग बर्तन धोने के बाद उन्हें सिंक या रैक में रख देते हैं और पानी अपने आप सूखने का इंतजार करते हैं। ऐसा करने पर पानी की बूंदें सतह पर सूखती हैं और उनमें मौजूद मिनरल्स वहीं जम जाते हैं। खासकर गिलास और चमकदार स्टील के बर्तनों पर ये निशान ज्यादा साफ दिखाई देते हैं।

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साबुन या डिशवॉश की परत भी रह सकती है

कभी-कभी सफेद निशान पानी की वजह से नहीं, बल्कि डिश वॉश या साबुन के ठीक से न निकलने की वजह से भी हो सकते हैं। अगर बर्तन धोते समय ज्यादा साबुन इस्तेमाल किया गया है और उसे अच्छी तरह पानी से नहीं धोया गया, तो उसकी हल्की परत सूखने के बाद सफेद दिखाई दे सकती है।

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4 of 5 बर्तन धोने के बाद भी रह जाते हैं सफेद दाग? - फोटो : Adobe stock

गर्म पानी से निशान ज्यादा दिख सकते हैं

गर्म पानी से बर्तन जल्दी सूखते हैं। लेकिन अगर पानी हार्ड वॉटर है, तो उसके सूखने के बाद मिनरल्स की परत भी ज्यादा साफ नजर आ सकती है। इसलिए सिर्फ गर्म पानी से धोना सफेद निशान रोकने का पक्का तरीका नहीं है।

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