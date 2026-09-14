रसोई की दीवार पर इतनी जल्दी जम जाती है तेल की चिपचिपी परत? वजह सिर्फ छींटे नहीं

1 of 5 रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : AI







Link Copied



जब कड़ाही में तेल गर्म होता है और उसमें तड़का या मसाला डाला जाता है तो तेल की बहुत छोटी बूंदें और भाप आसपास की हवा में फैल सकती हैं। इनमें से कुछ कण पास की दीवार और कैबिनेट की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। शुरुआत में यह परत दिखाई नहीं देती, लेकिन रोज खाना बनने पर धीरे-धीरे मोटी और चिपचिपी होने लगती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : instagram

गैस के पास दीवार जल्दी क्यों गंदी होती है?

गैस के आसपास खाना पकाने का काम सबसे ज्यादा होता है। तड़का लगाना, सब्जी भूनना या तेल में कुछ तलना जैसी चीजों के दौरान छींटे और बारीक तेल के कण ज्यादा फैल सकते हैं। यही वजह है कि चूल्हे के ठीक पीछे या आसपास की दीवार बाकी हिस्सों के मुकाबले जल्दी चिपचिपी हो जाती है।

3 of 5 रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : AI

सिर्फ तेल नहीं, मसाले भी चिपकते हैं

तेल के साथ खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों के बारीक कण भी सतह पर जम सकते हैं। अगर दीवार पर पहले से तेल की हल्की परत मौजूद है, तो धूल और मसालों के कण उस पर आसानी से चिपक जाते हैं। कुछ समय बाद यही परत गहरे रंग की और ज्यादा चिपचिपी दिखाई देने लगती है।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : AI

रोज सफाई न करने पर परत मोटी होती जाती है

तेल की यह परत जितने लंबे समय तक दीवार पर रहती है, उतनी ही मुश्किल से निकलती है। ऊपर से रोज खाना पकने के दौरान उस पर नई परत जुड़ती रहती है। इसलिए सिर्फ तब सफाई करना जब दीवार बहुत गंदी दिखने लगे, काम को और मुश्किल बना सकता है।



विज्ञापन