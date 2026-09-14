फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Does a Sticky Oil Layer Build Up on Kitchen Walls So Quickly

रसोई की दीवार पर इतनी जल्दी जम जाती है तेल की चिपचिपी परत? वजह सिर्फ छींटे नहीं

Mon, 14 Sep 2026 04:11 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Mon, 14 Sep 2026 04:11 PM IST
सार

Oil Layer Build Up on Kitchen Walls: रसोई में खाना बनाते समय सिर्फ बर्तन ही नहीं, आसपास की दीवारें भी तेल और मसालों की हल्की परत पकड़ लेती हैं। गैस के पास की दीवार पर यह गंदगी जल्दी दिखती है। इसकी वजह सिर्फ तेल के छींटे नहीं, बल्कि खाना बनाते समय हवा में फैलने वाली भाप और तेल के बारीक कण भी हैं।
 

विज्ञापन
Why Does a Sticky Oil Layer Build Up on Kitchen Walls So Quickly
रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : AI

जब कड़ाही में तेल गर्म होता है और उसमें तड़का या मसाला डाला जाता है तो तेल की बहुत छोटी बूंदें और भाप आसपास की हवा में फैल सकती हैं। इनमें से कुछ कण पास की दीवार और कैबिनेट की सतह पर जाकर चिपक जाते हैं। शुरुआत में यह परत दिखाई नहीं देती, लेकिन रोज खाना बनने पर धीरे-धीरे मोटी और चिपचिपी होने लगती है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Does a Sticky Oil Layer Build Up on Kitchen Walls So Quickly
रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : instagram

 गैस के पास दीवार जल्दी क्यों गंदी होती है?
गैस के आसपास खाना पकाने का काम सबसे ज्यादा होता है। तड़का लगाना, सब्जी भूनना या तेल में कुछ तलना जैसी चीजों के दौरान छींटे और बारीक तेल के कण ज्यादा फैल सकते हैं। यही वजह है कि चूल्हे के ठीक पीछे या आसपास की दीवार बाकी हिस्सों के मुकाबले जल्दी चिपचिपी हो जाती है।

Why Does a Sticky Oil Layer Build Up on Kitchen Walls So Quickly
रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : AI

सिर्फ तेल नहीं, मसाले भी चिपकते हैं
तेल के साथ खाने में इस्तेमाल होने वाले मसालों के बारीक कण भी सतह पर जम सकते हैं। अगर दीवार पर पहले से तेल की हल्की परत मौजूद है, तो धूल और मसालों के कण उस पर आसानी से चिपक जाते हैं। कुछ समय बाद यही परत गहरे रंग की और ज्यादा चिपचिपी दिखाई देने लगती है।

विज्ञापन
विज्ञापन
Why Does a Sticky Oil Layer Build Up on Kitchen Walls So Quickly
रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : AI

 रोज सफाई न करने पर परत मोटी होती जाती है
तेल की यह परत जितने लंबे समय तक दीवार पर रहती है, उतनी ही मुश्किल से निकलती है। ऊपर से रोज खाना पकने के दौरान उस पर नई परत जुड़ती रहती है। इसलिए सिर्फ तब सफाई करना जब दीवार बहुत गंदी दिखने लगे, काम को और मुश्किल बना सकता है।


 

विज्ञापन
Why Does a Sticky Oil Layer Build Up on Kitchen Walls So Quickly
रोज सफाई के बाद भी दीवार पर जम जाता है तेल? - फोटो : Adobe Stock
दीवार को साफ कैसे रखें?
चूल्हे के आसपास की दीवार को समय-समय पर साफ करते रहें। हल्की गंदगी हो तो गर्म पानी में थोड़ा सा डिशवॉश मिलाकर मुलायम कपड़े से सतह पोंछी जा सकती है। इसके बाद साफ गीले कपड़े से दोबारा पोंछें और सतह को सूखने दें। अगर दीवार पर पेंट है, तो कोई भी तेज केमिकल या बहुत ज्यादा रगड़ने वाला तरीका अपनाने से पहले देख लें कि उस पर इसका असर तो नहीं पड़ेगा। खाना बनाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करने से भी रसोई की हवा में फैलने वाली भाप और गंध को बाहर निकालने में मदद मिल सकती है। सबसे आसान तरीका यही है कि तेल की परत को बहुत पुराना न होने दें। थोड़ी-थोड़ी सफाई करने से बाद में जमी हुई चिपचिपी गंदगी हटाने की मेहनत कम हो जाती है।
 

रोज झाड़ू-पोछा फिर भी घर में धूल का अंबार? वजह आपके घर के अंदर ही हो सकती है

 

बारिश नहीं फिर भी खिड़कियों पर पानी क्यों जमा होता है? घर की ये गलती पड़ सकती है भारी

 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed