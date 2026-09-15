सावधान: क्या गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना सही या गलत? यहां जानें इसके फायदे और नुकसान

100 रुपये का पेट्रोल गाड़ी में भरवाना चाहिए या नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

कई लोग जरूरत के हिसाब से पेट्रोल पंप पर 100 या 200 रुपये का ही पेट्रोल भरवाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह तत्काल जरूरत या बजट के हिसाब से ईंधन भरवाना होती है।





पर क्या हर बार सिर्फ 100 रुपये का पेट्रोल भरवाना गाड़ी के लिए सही है? इसे लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर भी देखने को मिलती हैं, लेकिन क्या ऐसा करना सही है? क्या इससे गाड़ी को नुकसान पहुंचता है? चलिए जानते हैं गाड़ी में 100 रुपये का पेट्रोल भरवाने के फायदे और नुकसान के बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...