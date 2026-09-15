शादी के लिए चाहिए 10 रुपये के नोटों की गड्डियां? बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए जानें कहां से और कैसे मिलेंगी

शादी-ब्याह के सीजन में अक्सर छोटे नोटों की जरूरत बढ़ जाती है। खासतौर पर 10 रुपये के नोट कई लोग शगुन, रस्मों और दूसरे खर्चों के लिए रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन नोटों की गड्डियां आखिर कहां से मिलेंगी और इसके लिए क्या करना होगा?
आपको भी अगर शादी-पार्टी या अन्य किसी फंक्शन के लिए 10 रुपये के नोटों की गड्डी चाहिए, तो आप यहां जान सकते हैं कि आप इन पैसों को कहां से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं 10 रुपये के नोटों की गड्डियां कहां से मिल सकती है और इस पर आरबीआई का नियम क्या कहता है। आप आगे 10 रुपये के नोटों की गड्डियों के बारे में जान सकते हैं...
2 of 5
10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी?
- फोटो : Adobe Stock
कहां से मिलेगी 10 रुपये के नोट की गड्डी?
- अगर आपको 10 रुपये के नोट की गड्डी शादी या किसी दूसरे फंक्शन के लिए चाहिए
- तो आप इसे अपने नजदीकी बैंक की शाखा से प्राप्त कर सकते हैं
- हालांकि, किसी बैंक शाखा में हर समय 10 रुपये के नोट की गड्डी है या नहीं, ये उसके स्टॉक पर निर्भर करता है
3 of 5
10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी?
- फोटो : AI Generated
- नोटों की उपलब्धता शाखा में मौजूद नकदी और उस समय की मांग पर निर्भर करती है
- इसलिए शादी के लिए बड़ी संख्या में छोटे नोट चाहिए तो बैंक से पहले ही संपर्क करना बेहतर रहता है
- ग्राहक शाखा में अपनी जरूरत बताकर पूछ सकते हैं कि 10 रुपये के नोट उपलब्ध हैं या नहीं
4 of 5
10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी?
- फोटो : एएनआई (फाइल)
RBI का नियम क्या कहता है?
- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के तहत बैंक ग्राहकों को साफ-सुथरे और चलन योग्य नोट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं
- शादी के लिए छोटे नोटों की जरूरत है तो अपनी बैंक शाखा में पहले से बात करना सबसे बेहतर तरीका है
- अगर एक शाखा से 10 रुपये की गड्डी नहीं मिल पाती है, तो फिर आप दूसरी बैंक शाखा में भी उपलब्धता के बारे में पूछ सकते हैं
5 of 5
10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी?
- फोटो : AI Generated
नोटों की गड्डी लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?
- ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंक से छोटे नोट लेने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती
- छोटे नोटों की गड्डी लेते समय नोटों की संख्या और मूल्य जरूर चेक कर लें
- साथ ही नोट असली हैं या नहीं, इसकी भी जांच कर लें