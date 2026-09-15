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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Where and How to Get Bundles of 10 rupees Notes for Weddings? Know RBI Rules

शादी के लिए चाहिए 10 रुपये के नोटों की गड्डियां? बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए जानें कहां से और कैसे मिलेंगी

Tue, 15 Sep 2026 02:14 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 15 Sep 2026 02:14 PM IST
सार

शादी और अन्य समारोहों में छोटे नोटों की जरूरत पड़ती है, इसलिए लोग 10 रुपये के नोटों की गड्डियां तलाशते हैं। जानिए आप कहां से इन नोटों की गड्डियों को बिना अतिरिक्त पैसे दिए हुए प्राप्त कर सकते हैं।

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Where and How to Get Bundles of 10 rupees Notes for Weddings? Know RBI Rules
10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी? - फोटो : Amar Ujala AI

शादी-ब्याह के सीजन में अक्सर छोटे नोटों की जरूरत बढ़ जाती है। खासतौर पर 10 रुपये के नोट कई लोग शगुन, रस्मों और दूसरे खर्चों के लिए रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन नोटों की गड्डियां आखिर कहां से मिलेंगी और इसके लिए क्या करना होगा?



आपको भी अगर शादी-पार्टी या अन्य किसी फंक्शन के लिए 10 रुपये के नोटों की गड्डी चाहिए, तो आप यहां जान सकते हैं कि आप इन पैसों को कहां से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं 10 रुपये के नोटों की गड्डियां कहां से मिल सकती है और इस पर आरबीआई का नियम क्या कहता है। आप आगे 10 रुपये के नोटों की गड्डियों के बारे में जान सकते हैं...
Where and How to Get Bundles of 10 rupees Notes for Weddings? Know RBI Rules
10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी? - फोटो : Adobe Stock

कहां से मिलेगी 10 रुपये के नोट की गड्डी?

  • अगर आपको 10 रुपये के नोट की गड्डी शादी या किसी दूसरे फंक्शन के लिए चाहिए
  • तो आप इसे अपने नजदीकी बैंक की शाखा से प्राप्त कर सकते हैं
  • हालांकि, किसी बैंक शाखा में हर समय 10 रुपये के नोट की गड्डी है या नहीं, ये उसके स्टॉक पर निर्भर करता है
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10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी? - फोटो : AI Generated
  • नोटों की उपलब्धता शाखा में मौजूद नकदी और उस समय की मांग पर निर्भर करती है
  • इसलिए शादी के लिए बड़ी संख्या में छोटे नोट चाहिए तो बैंक से पहले ही संपर्क करना बेहतर रहता है
  • ग्राहक शाखा में अपनी जरूरत बताकर पूछ सकते हैं कि 10 रुपये के नोट उपलब्ध हैं या नहीं
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10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी? - फोटो : एएनआई (फाइल)

RBI का नियम क्या कहता है?

  • भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के तहत बैंक ग्राहकों को साफ-सुथरे और चलन योग्य नोट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करते हैं
  • शादी के लिए छोटे नोटों की जरूरत है तो अपनी बैंक शाखा में पहले से बात करना सबसे बेहतर तरीका है
  • अगर एक शाखा से 10 रुपये की गड्डी नहीं मिल पाती है, तो फिर आप दूसरी बैंक शाखा में भी उपलब्धता के बारे में पूछ सकते हैं
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10 रुपये के नोट की गड्डी कहां मिलेगी? - फोटो : AI Generated

नोटों की गड्डी लेते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • ध्यान देने वाली बात ये है कि बैंक से छोटे नोट लेने के लिए किसी एजेंट या बिचौलिए की जरूरत नहीं होती
  • छोटे नोटों की गड्डी लेते समय नोटों की संख्या और मूल्य जरूर चेक कर लें
  • साथ ही नोट असली हैं या नहीं, इसकी भी जांच कर लें
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