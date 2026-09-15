शादी के लिए चाहिए 10 रुपये के नोटों की गड्डियां? बिना एक्स्ट्रा पैसे दिए जानें कहां से और कैसे मिलेंगी

शादी-ब्याह के सीजन में अक्सर छोटे नोटों की जरूरत बढ़ जाती है। खासतौर पर 10 रुपये के नोट कई लोग शगुन, रस्मों और दूसरे खर्चों के लिए रखते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि इन नोटों की गड्डियां आखिर कहां से मिलेंगी और इसके लिए क्या करना होगा?





आपको भी अगर शादी-पार्टी या अन्य किसी फंक्शन के लिए 10 रुपये के नोटों की गड्डी चाहिए, तो आप यहां जान सकते हैं कि आप इन पैसों को कहां से ले सकते हैं। चलिए जानते हैं 10 रुपये के नोटों की गड्डियां कहां से मिल सकती है और इस पर आरबीआई का नियम क्या कहता है। आप आगे 10 रुपये के नोटों की गड्डियों के बारे में जान सकते हैं...