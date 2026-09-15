आयुष्मान कार्डधारकों को जरूर पता होना चाहिए ये हेल्पलाइन नंबर, जानें किन-किन चीजों में आता है काम

Ayushman Card: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से मौजूदा समय में करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ऐसे में कार्डधारकों के लिए योजना से जुड़ी सही जानकारी होना बेहद जरूरी हो जाता है। कई बार लाभार्थी को ये पता नहीं होता कि इलाज के लिए कौन सा अस्पताल योजना में शामिल है और कौन सा नहीं।





यही नहीं, कभी लोगों को पात्रता को लेकर सवाल होता है, तो कभी अस्पताल में इलाज के दौरान किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि आप इस योजना का हेल्पलाइन नंबर याद रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर ये आपके काम आ सके। चलिए जानते हैं आयुष्मान कार्ड का हेल्पलाइन नंबर क्या है। आप आगे इस नंबर के बारे में जान सकते हैं...