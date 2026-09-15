एसी को 24 की जगह 26 डिग्री पर चलाएं? बिजली के बिल में पड़ सकता है सीधा असर

1 of 5 कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : AI







Link Copied



गर्मी में एसी चलाते समय ज्यादातर लोग रिमोट उठाते ही तापमान 18 या 20 डिग्री कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा। लेकिन ऐसा करना हर बार सही नहीं होता। एसी में 24 डिग्री और 26 डिग्री की सेटिंग में भी अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी फर्क के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

2 of 5 कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

24 डिग्री पर क्या होता है?

अगर एसी को 24 डिग्री पर सेट किया गया है तो एसी कमरे को उस तापमान तक लाने की कोशिश करेगा। बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होने पर कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। इससे बिजली की खपत भी बढ़ सकती है। 24 डिग्री उन लोगों के लिए ठीक लग सकता है जिन्हें कमरे में थोड़ी ज्यादा ठंडक पसंद है। लेकिन अगर कमरे में पहले से ही ठंडक अच्छी बनी हुई है तो हर समय 24 डिग्री रखने की जरूरत नहीं होती।

3 of 5 कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

26 डिग्री पर कितना फर्क?

26 डिग्री पर एसी को कमरे को 24 डिग्री जितना ठंडा नहीं करना पड़ता। इसलिए कई स्थितियों में एसी पर कूलिंग का लोड कम हो सकता है और बिजली की खपत भी घट सकती है। यही वजह है कि अगर 26 डिग्री पर कमरे में आराम से रहा जा सकता है तो इसे ज्यादा प्रैक्टिकल सेटिंग माना जा सकता है। खासकर रात में सोते समय बहुत कम तापमान रखने की जरूरत नहीं होती।

विज्ञापन विज्ञापन

4 of 5 कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

कौन सी सेटिंग ज्यादा सही?

इसका कोई एक तापमान सभी घरों के लिए सही नहीं हो सकता। कमरे का आकार, बाहर की गर्मी, धूप, एसी की क्षमता और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या जैसी चीजों से फर्क पड़ता है। अगर 26 डिग्री पर आपको आराम मिल रहा है तो इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ठंड चाहिए तो 24 डिग्री रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ जल्दी ठंडा करने के लिए तापमान को 16 या 18 डिग्री तक गिराना जरूरी नहीं है। ध्यान रखें कि एसी का तापमान जितना कम सेट करेंगे, जरूरी नहीं कि कमरा उतनी ही तेजी से ठंडा हो। कमरे को जल्दी ठंडा करने में एसी की क्षमता, कमरे का इंसुलेशन और दरवाजे-खिड़कियों से गर्म हवा आने जैसी चीजों का भी असर पड़ता है।

विज्ञापन