फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Which Temperature Is Better for Comfort and Electricity Saving

एसी को 24 की जगह 26 डिग्री पर चलाएं? बिजली के बिल में पड़ सकता है सीधा असर

Tue, 15 Sep 2026 01:42 PM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 15 Sep 2026 01:42 PM IST
सार

AC Temperature: एसी का तापमान कम करने से कमरा जरूरी नहीं कि बहुत जल्दी ठंडा हो जाए। 24 डिग्री और 26 डिग्री की सेटिंग में बिजली की खपत और कमरे के आराम में फर्क पड़ सकता है। ऐसे में सही तापमान चुनना जरूरी है।
 

विज्ञापन
Which Temperature Is Better for Comfort and Electricity Saving
कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : AI

गर्मी में एसी चलाते समय ज्यादातर लोग रिमोट उठाते ही तापमान 18 या 20 डिग्री कर देते हैं। उन्हें लगता है कि इससे कमरा जल्दी ठंडा होगा। लेकिन ऐसा करना हर बार सही नहीं होता। एसी में 24 डिग्री और 26 डिग्री की सेटिंग में भी अच्छा खासा फर्क पड़ सकता है। तो आज की इस खबर में हम आपको इसी फर्क के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Which Temperature Is Better for Comfort and Electricity Saving
कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

24 डिग्री पर क्या होता है?
अगर एसी को 24 डिग्री पर सेट किया गया है तो एसी कमरे को उस तापमान तक लाने की कोशिश करेगा। बाहर का तापमान बहुत ज्यादा होने पर कमरे को ठंडा करने के लिए एसी को ज्यादा समय तक काम करना पड़ सकता है। इससे बिजली की खपत भी बढ़ सकती है। 24 डिग्री उन लोगों के लिए ठीक लग सकता है जिन्हें कमरे में थोड़ी ज्यादा ठंडक पसंद है। लेकिन अगर कमरे में पहले से ही ठंडक अच्छी बनी हुई है तो हर समय 24 डिग्री रखने की जरूरत नहीं होती।

Which Temperature Is Better for Comfort and Electricity Saving
कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

26 डिग्री पर कितना फर्क?
26 डिग्री पर एसी को कमरे को 24 डिग्री जितना ठंडा नहीं करना पड़ता। इसलिए कई स्थितियों में एसी पर कूलिंग का लोड कम हो सकता है और बिजली की खपत भी घट सकती है। यही वजह है कि अगर 26 डिग्री पर कमरे में आराम से रहा जा सकता है तो इसे ज्यादा प्रैक्टिकल सेटिंग माना जा सकता है। खासकर रात में सोते समय बहुत कम तापमान रखने की जरूरत नहीं होती।

विज्ञापन
विज्ञापन
Which Temperature Is Better for Comfort and Electricity Saving
कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

कौन सी सेटिंग ज्यादा सही?
इसका कोई एक तापमान सभी घरों के लिए सही नहीं हो सकता। कमरे का आकार, बाहर की गर्मी, धूप, एसी की क्षमता और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या जैसी चीजों से फर्क पड़ता है। अगर 26 डिग्री पर आपको आराम मिल रहा है तो इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा ठंड चाहिए तो 24 डिग्री रखा जा सकता है। लेकिन सिर्फ जल्दी ठंडा करने के लिए तापमान को 16 या 18 डिग्री तक गिराना जरूरी नहीं है। ध्यान रखें कि एसी का तापमान जितना कम सेट करेंगे, जरूरी नहीं कि कमरा उतनी ही तेजी से ठंडा हो। कमरे को जल्दी ठंडा करने में एसी की क्षमता, कमरे का इंसुलेशन और दरवाजे-खिड़कियों से गर्म हवा आने जैसी चीजों का भी असर पड़ता है।

विज्ञापन
Which Temperature Is Better for Comfort and Electricity Saving
कम तापमान मतलब जल्दी ठंडा कमरा? - फोटो : एआई जनरेटेड

बिजली बचानी है तो ये तरीका अपनाएं
एसी के साथ पंखा चलाने से ठंडी हवा पूरे कमरे में बेहतर तरीके से फैल सकती है। दरवाजे और खिड़कियां बंद रखने से भी ठंडी हवा बाहर जाने से बचती है। एसी का फिल्टर भी समय-समय पर साफ करते रहें, क्योंकि गंदा फिल्टर हवा के फ्लो को प्रभावित कर सकता है। इसलिए अगर 26 डिग्री पर कमरा आरामदायक लग रहा है तो सिर्फ ज्यादा ठंड के लिए 24 डिग्री करने की जरूरत नहीं। 24 और 26 डिग्री में से आपके लिए सही सेटिंग वही है जिसमें आराम भी मिले और एसी को बेवजह ज्यादा मेहनत भी न करनी पड़े।

आटा गूंथकर ऐसे ही छोड़ देते हैं? कुछ देर बाद काला पड़ने की ये वजह हो सकती है

तेल के छींटों से बार-बार जल जाते हैं हाथ? किचन की ये गलती तुरंत छोड़ दें

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed