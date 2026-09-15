तेल के छींटों से बार-बार जल जाते हैं हाथ? किचन की ये गलती तुरंत छोड़ दें

1 of 5 तेल गर्म करते ही क्यों उड़ने लगते हैं छींटे? - फोटो : AI







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गर्म तेल के छींटे उड़ने की सबसे बड़ी वजह पानी या नमी होती है। जब कड़ाही में तेल गर्म हो रहा होता है और उसमें पानी की छोटी सी बूंद भी पहुंच जाती है, तो तेज गर्मी के कारण पानी तुरंत भाप में बदलने लगता है। पानी से भाप बनने पर उसका फैलाव बहुत तेजी से होता है और वह आसपास के तेल को ऊपर की तरफ उछाल सकती है। यही कारण है कि गीली सब्जी, पानी लगी चम्मच या गीले हाथ से कोई चीज तेल में डालने पर अचानक छींटे ज्यादा उड़ते हैं। तो आज की खबर में हम आपको इसी खबर के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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सब्जियों में मौजूद पानी भी कर सकता है परेशान

कई बार हमें लगता है कि सब्जी पूरी तरह सूखी है, लेकिन उसमें थोड़ी नमी मौजूद होती है। खासकर धोने के तुरंत बाद सब्जी को बिना अच्छी तरह सुखाए गर्म तेल में डालने पर छींटे पड़ सकते हैं। इसलिए सब्जी या कोई दूसरी चीज कड़ाही में डालने से पहले उसका अतिरिक्त पानी अच्छी तरह हटा लेना बेहतर रहता है।

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तेल बहुत ज्यादा गर्म हो तो बढ़ सकता है खतरा

सिर्फ पानी ही नहीं, बहुत ज्यादा गर्म तेल भी परेशानी बढ़ा सकता है। तेल ज्यादा गर्म होने पर उसमें कोई भी नमी वाली चीज डालते ही प्रतिक्रिया तेज हो सकती है और छींटे दूर तक जा सकते हैं। इसलिए तेल को जरूरत से ज्यादा गर्म करने की बजाय सही तापमान पर रखना बेहतर है। खासकर खाना बनाते समय तेल से धुआं निकलने लगे तो उसे और गर्म करते रहना सही नहीं है।

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गीली चम्मच या बर्तन भी न डालें

कई बार जल्दबाजी में लोग गीली चम्मच, गीला चिमटा या पानी लगा कोई बर्तन गर्म तेल के पास ले आते हैं। इससे भी पानी की बूंदें तेल में गिर सकती हैं और छींटे उड़ सकते हैं।लकड़ाही में तेल डालने से पहले यह देख लें कि चम्मच और दूसरे बर्तन सूखे हों।

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