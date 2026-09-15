जानना जरूरी: कूलर के पानी में फिटकरी डालने का क्या है फायदा? समझें इसके पीछे का विज्ञान

गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए कूलर का इस्तेमाल आम है। लोग कूलर से ठंडी हवा मिल सके, इसके लिए इसमें पानी डालते हैं। कई लोग ठंडा पानी तो कई लोग तो कूलर में बर्फ तक डालते हैं।





पर क्या आपने कभी कूलर में फिटकरी डाली है या इस बारे में सुना है? शायद नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं यानी ये कि कई लोग कूलर के पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे के क्या कारण हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...