जानना जरूरी: कूलर के पानी में फिटकरी डालने का क्या है फायदा? समझें इसके पीछे का विज्ञान

गर्मियों में घर को ठंडा रखने के लिए कूलर का इस्तेमाल आम है। लोग कूलर से ठंडी हवा मिल सके, इसके लिए इसमें पानी डालते हैं। कई लोग ठंडा पानी तो कई लोग तो कूलर में बर्फ तक डालते हैं।
पर क्या आपने कभी कूलर में फिटकरी डाली है या इस बारे में सुना है? शायद नहीं, तो आप यहां इस बारे में जान सकते हैं यानी ये कि कई लोग कूलर के पानी में फिटकरी क्यों डालते हैं। चलिए जानते हैं इसके पीछे के क्या कारण हैं। आगे आप इस बारे में जान सकते हैं...
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कूलर में क्या है फिटकरी डालने का फायदा?
- फोटो : Freepik
कूलर में फिटकरी डालने का वैज्ञानिक कारण क्या है?
- ये बात कम लोग जानते हैं कि फिटकरी एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जिसका इस्तेमाल पानी को साफ करने की प्रक्रिया में किया जाता है
- इसका मुख्य वैज्ञानिक फायदा पानी में मौजूद बहुत छोटे निलंबित कणों को एक-दूसरे के साथ जोड़कर भारी फ्लोक बनाने में मदद करना है जिसे coagulation और flocculation की प्रक्रिया कहा जाता है
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कूलर में क्या है फिटकरी डालने का फायदा?
- फोटो : एआई जनरेटेड
गंदगी को नीचे बैठाने में मदद
- पानी में मौजूद मिट्टी और दूसरे बारीक कण कई बार इतने छोटे होते हैं कि आसानी से नीचे नहीं बैठते
- ऐसे में फिटकरी इन कणों को आपस में जोड़ने में मदद कर सकती है
- इससे पानी देखने में पहले की तुलना में साफ दिखाई दे सकता है
- यही वजह है कि पानी के उपचार में एल्युमिनियम आधारित coagulants का इस्तेमाल किया जाता है
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कूलर में क्या है फिटकरी डालने का फायदा?
- फोटो : एआई जनरेटेड
कूलर में फिटकरी का क्या फायदा है?
- कूलर का पानी हवा के संपर्क में रहता है जिसकी वजह से इस दौरान उसमें धूल और दूसरी गंदगी पहुंच सकती है
- फिटकरी ऐसी निलंबित गंदगी को नीचे बैठाने में मदद कर सकती है
- इससे कूलर के पानी में तैरती गंदगी कम दिखाई दे सकती है
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कूलर में क्या है फिटकरी डालने का फायदा?
- फोटो : AI Generated
कीटाणुओं के मामले में सावधानी जरूरी
- फिटकरी को पानी साफ करने वाला coagulant माना जाता है, लेकिन इस पानी को पूरी तरह कीटाणुरहित करने का ऑप्शन समझा नहीं जा सकता
- ये बैक्टीरिया और वायरस को खत्म करने के लिए भरोसेमंद कीटाणुनाशक विधि नहीं है
- इसलिए कूलर में फिटकरी डालने के बावजूद पानी को नियमित रूप से बदलना और टंकी की सफाई करना जरूरी है
नोट:- कूलर में ज्यादा फिटकरी नहीं डालनी चाहिए और इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में करना चाहिए। वरना अधिक फिटकरी डालने से पानी की रासयनिक गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।