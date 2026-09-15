फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Why Do Some Household Items Get Damaged Due to Frequent Washing With Water

सफाई के चक्कर में घर की इन चीजों को बार-बार पानी से न धोएं, जल्दी हो सकती हैं खराब

Tue, 15 Sep 2026 09:52 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 15 Sep 2026 09:52 AM IST
सार

Household Items: घर की हर चीज को बार-बार पानी से धोना सफाई का सही तरीका नहीं है। लकड़ी, लोहे और इलेक्ट्रॉनिक सामान पर ज्यादा पानी या नमी पड़ने से ये जल्दी खराब हो सकते हैं। जानिए किन घरेलू चीजों को पानी से साफ करते समय सावधानी रखनी चाहिए।

विज्ञापन
Why Do Some Household Items Get Damaged Due to Frequent Washing With Water
रोज पानी से धोना पड़ सकता है भारी - फोटो : AI

घर की कई चीजों को साफ रखने के लिए हम उन्हें बार-बार पानी से धोते हैं। लेकिन हर चीज को लगातार पानी के संपर्क में रखना सही नहीं होता। लकड़ी, लोहे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऐसी चीजें जिनमें पानी अंदर फंस सकता है, जल्दी खराब होने लगती हैं। ज्यादा पानी और नमी इनकी उम्र कम कर सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Do Some Household Items Get Damaged Due to Frequent Washing With Water
रोज पानी से धोना पड़ सकता है भारी - फोटो : freepik

लकड़ी की चीजों पर पड़ता है असर
लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी के चम्मच, कटिंग बोर्ड या लकड़ी के दरवाजे को बार-बार पानी से धोने पर उसमें नमी जाने लगती है। लकड़ी पानी को सोख सकती है, जिससे उसका आकार थोड़ा बदल सकता है। ज्यादा नमी रहने पर उसमें बदबू, फफूंद जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए लकड़ी की चीजों को पानी में भिगोकर साफ करने के बजाय हल्के गीले कपड़े से पोंछना बेहतर रहता है। सफाई के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है।

Why Do Some Household Items Get Damaged Due to Frequent Washing With Water
रोज पानी से धोना पड़ सकता है भारी - फोटो : freepik.com

लोहे की चीजों में लग सकता है जंग
लोहे या ऐसी धातु की चीजों पर बार-बार पानी डालकर उन्हें बिना सुखाए छोड़ना भी ठीक नहीं है। सतह पर पानी या नमी लंबे समय तक रहने से जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर जिन चीजों पर खरोंच या कोटिंग खराब हो चुकी हो, वहां यह परेशानी जल्दी दिख सकती है। इसलिए लोहे की चीज धोने के बाद उसे तुरंत सुखा दें और पानी जमा न रहने दें।

विज्ञापन
विज्ञापन
Why Do Some Household Items Get Damaged Due to Frequent Washing With Water
रोज पानी से धोना पड़ सकता है भारी - फोटो : AI

इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी से रखें दूर
कुछ लोग सफाई के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के आसपास भी गीला कपड़ा या ज्यादा पानी इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। पानी अंदर जाने पर सामान खराब हो सकता है और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी हो सकता है। ऐसी चीजों की सफाई हमेशा बिजली से अलग करके और उनके इस्तेमाल के निर्देशों के मुताबिक करनी चाहिए।

विज्ञापन
Why Do Some Household Items Get Damaged Due to Frequent Washing With Water
रोज पानी से धोना पड़ सकता है भारी - फोटो : एआई जनरेटेड

रबर और सिलिकॉन वाली चीजों को भी रखें सूखा
रबर या सिलिकॉन के हिस्सों वाली चीजों में अगर पानी बार-बार फंसा रहे तो वहां बदबू और गंदगी जमा हो सकती है। बोतल के ढक्कन की रबर सील, डिब्बों की रिंग या दूसरे छोटे हिस्सों में पानी फंसना आम बात है।इन्हें धोने के बाद अलग करके अच्छी तरह सुखाना जरूरी है।

सफाई का मतलब हर चीज को पानी में धोना नहीं
घर की चीजों को साफ रखना जरूरी है, लेकिन हर सामान के लिए पानी सबसे अच्छा तरीका नहीं होता। किसी चीज को कितनी बार और किस तरीके से साफ करना है, यह उसके मटेरियल पर निर्भर करता है। लकड़ी को ज्यादा भिगोने से बचाएं, लोहे को धोने के बाद तुरंत सुखाएं और इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी से दूर रखें। इससे चीजें जल्दी खराब होने से बच सकती हैं और उनकी उम्र भी लंबी रह सकती है।

ध्यान दें: क्या यूपीआई पेमेंट करने पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क? सरकार ने किया साफ, यहां जानें अपने काम की बात

अगर बड़ी गाड़ी से हो गई छोटी गाड़ी की टक्कर तो किसे होगी सजा? जानें क्या कहता है नियम

अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed