सफाई के चक्कर में घर की इन चीजों को बार-बार पानी से न धोएं, जल्दी हो सकती हैं खराब

1 of 5 रोज पानी से धोना पड़ सकता है भारी - फोटो : AI







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घर की कई चीजों को साफ रखने के लिए हम उन्हें बार-बार पानी से धोते हैं। लेकिन हर चीज को लगातार पानी के संपर्क में रखना सही नहीं होता। लकड़ी, लोहे, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान और ऐसी चीजें जिनमें पानी अंदर फंस सकता है, जल्दी खराब होने लगती हैं। ज्यादा पानी और नमी इनकी उम्र कम कर सकती है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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लकड़ी की चीजों पर पड़ता है असर

लकड़ी का फर्नीचर, लकड़ी के चम्मच, कटिंग बोर्ड या लकड़ी के दरवाजे को बार-बार पानी से धोने पर उसमें नमी जाने लगती है। लकड़ी पानी को सोख सकती है, जिससे उसका आकार थोड़ा बदल सकता है। ज्यादा नमी रहने पर उसमें बदबू, फफूंद जैसी परेशानी भी हो सकती है। इसलिए लकड़ी की चीजों को पानी में भिगोकर साफ करने के बजाय हल्के गीले कपड़े से पोंछना बेहतर रहता है। सफाई के बाद उन्हें अच्छी तरह सुखाना भी जरूरी है।

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लोहे की चीजों में लग सकता है जंग

लोहे या ऐसी धातु की चीजों पर बार-बार पानी डालकर उन्हें बिना सुखाए छोड़ना भी ठीक नहीं है। सतह पर पानी या नमी लंबे समय तक रहने से जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है। खासकर जिन चीजों पर खरोंच या कोटिंग खराब हो चुकी हो, वहां यह परेशानी जल्दी दिख सकती है। इसलिए लोहे की चीज धोने के बाद उसे तुरंत सुखा दें और पानी जमा न रहने दें।

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इलेक्ट्रॉनिक सामान को पानी से रखें दूर

कुछ लोग सफाई के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक सामान के आसपास भी गीला कपड़ा या ज्यादा पानी इस्तेमाल कर देते हैं। ऐसा करना नुकसान पहुंचा सकता है। पानी अंदर जाने पर सामान खराब हो सकता है और शॉर्ट सर्किट का खतरा भी हो सकता है। ऐसी चीजों की सफाई हमेशा बिजली से अलग करके और उनके इस्तेमाल के निर्देशों के मुताबिक करनी चाहिए।

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