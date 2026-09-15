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बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? फ्रीजर में रखी ये चीज हो सकती है वजह

Tue, 15 Sep 2026 10:53 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Tue, 15 Sep 2026 10:53 AM IST
सार

 Ice Tray: फ्रीजर में जमाई गई बर्फ का स्वाद अगर अजीब, बासी या किसी खाने जैसा लगने लगे तो इसकी वजह पानी ही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फ्रिज में रखे तेज गंध वाले खाने, खुली ट्रे, ट्रे की गंदगी और लंबे समय तक रखी बर्फ की वजह से भी ऐसा हो सकता है।
 

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Why Does Ice From the Ice Tray Have a Strange Taste Know other details here
बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? - फोटो : AI

बर्फ का स्वाद बदलने की सबसे आम वजह आसपास रखे खाने की तेज गंध हो सकती है। फ्रीजर में अगर प्याज, लहसुन, मसालेदार खाना, मछली या कोई दूसरी तेज गंध वाली चीज खुली रखी है तो उसकी गंध फ्रीजर के अंदर फैल सकती है। अगर बर्फ खुली ट्रे में जम रही है तो वह आसपास की गंध को पकड़ सकती है। यही वजह है कि बर्फ देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन उसे मुंह में डालते ही किसी खाने जैसी गंध या अजीब स्वाद महसूस हो सकता है। इसलिए फ्रीजर में खाने की चीजों को ढक कर रखना जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

Why Does Ice From the Ice Tray Have a Strange Taste Know other details here
बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? - फोटो : AI

बर्फ की ट्रे भी हो सकती है जिम्मेदार
कई बार बर्फ का स्वाद खराब होने की वजह खुद ट्रे की सफाई होती है। अगर ट्रे को लंबे समय तक ठीक से नहीं धोया गया है, तो उसमें पानी के पुराने निशान, गंदगी या किसी ड्रिंक के बचे हुए अवशेष रह सकते हैं। ऐसी ट्रे में बार-बार बर्फ जमाने से पुरानी गंध और स्वाद नई बर्फ में भी महसूस हो सकता है। इसलिए ट्रे को समय-समय पर अच्छी तरह धोना चाहिए। धोने के बाद उसे पूरी तरह सुखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करें।

Why Does Ice From the Ice Tray Have a Strange Taste Know other details here
बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? - फोटो : AI

पुरानी बर्फ भी बदल सकती है स्वाद
फ्रीजर में बर्फ को कई दिनों या हफ्तों तक रखकर भूल जाना भी सही नहीं है। खासकर जब बर्फ खुली पड़ी हो। लंबे समय तक रखी बर्फ फ्रीजर में मौजूद दूसरी चीजों की गंध पकड़ सकती है और उसका स्वाद पहले जैसा नहीं रह जाता।सअगर बर्फ काफी पुरानी है और उसमें अजीब गंध या स्वाद आ रहा है तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय फेंक देना बेहतर है।

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बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? - फोटो : AI

बर्फ का स्वाद ठीक रखने के लिए क्या करें?
बर्फ जमाने के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें और ट्रे को नियमित रूप से साफ रखें। कोशिश करें कि बर्फ की ट्रे ढकी हुई हो। फ्रीजर में रखे खाने को भी हमेशा ढककर या बंद डिब्बे में रखें, खासकर तेज गंध वाली चीजों को।सअगर बर्फ में अजीब स्वाद आने लगा है तो पुरानी बर्फ निकालकर ट्रे को अच्छी तरह धो लें। फ्रीजर के अंदर भी कहीं खाना गिरा या खराब पड़ा है तो उसे साफ करें। इसके बाद नई बर्फ जमाएं। अगर इसके बाद भी बर्फ का स्वाद बार-बार बदल रहा है तो पानी के स्वाद और फ्रीजर की सफाई के साथ-साथ ट्रे की हालत भी जरूर चेक करें।

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