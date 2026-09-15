बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? फ्रीजर में रखी ये चीज हो सकती है वजह

1 of 4 बर्फ मुंह में डालते ही आता है अजीब स्वाद? - फोटो : AI







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बर्फ का स्वाद बदलने की सबसे आम वजह आसपास रखे खाने की तेज गंध हो सकती है। फ्रीजर में अगर प्याज, लहसुन, मसालेदार खाना, मछली या कोई दूसरी तेज गंध वाली चीज खुली रखी है तो उसकी गंध फ्रीजर के अंदर फैल सकती है। अगर बर्फ खुली ट्रे में जम रही है तो वह आसपास की गंध को पकड़ सकती है। यही वजह है कि बर्फ देखने में बिल्कुल सामान्य लगती है, लेकिन उसे मुंह में डालते ही किसी खाने जैसी गंध या अजीब स्वाद महसूस हो सकता है। इसलिए फ्रीजर में खाने की चीजों को ढक कर रखना जरूरी है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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बर्फ की ट्रे भी हो सकती है जिम्मेदार

कई बार बर्फ का स्वाद खराब होने की वजह खुद ट्रे की सफाई होती है। अगर ट्रे को लंबे समय तक ठीक से नहीं धोया गया है, तो उसमें पानी के पुराने निशान, गंदगी या किसी ड्रिंक के बचे हुए अवशेष रह सकते हैं। ऐसी ट्रे में बार-बार बर्फ जमाने से पुरानी गंध और स्वाद नई बर्फ में भी महसूस हो सकता है। इसलिए ट्रे को समय-समय पर अच्छी तरह धोना चाहिए। धोने के बाद उसे पूरी तरह सुखाकर ही दोबारा इस्तेमाल करें।

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पुरानी बर्फ भी बदल सकती है स्वाद

फ्रीजर में बर्फ को कई दिनों या हफ्तों तक रखकर भूल जाना भी सही नहीं है। खासकर जब बर्फ खुली पड़ी हो। लंबे समय तक रखी बर्फ फ्रीजर में मौजूद दूसरी चीजों की गंध पकड़ सकती है और उसका स्वाद पहले जैसा नहीं रह जाता।सअगर बर्फ काफी पुरानी है और उसमें अजीब गंध या स्वाद आ रहा है तो उसे इस्तेमाल करने के बजाय फेंक देना बेहतर है।

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