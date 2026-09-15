ध्यान दें: क्या यूपीआई पेमेंट करने पर देना होगा अतिरिक्त शुल्क? सरकार ने किया साफ, यहां जानें अपने काम की बात

UPI Payment Rules: आज के समय में UPI देश में डिजिटल पेमेंट का सबसे आसान माध्यम बन चुका है। चाय की दुकान से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक, लोग UPI के जरिए भुगतान कर रहे हैं। इसी बीच UPI पेमेंट पर चार्ज लगने की खबरों ने कई लोगों को चिंता में डाल दिया है।





खासकर 2000 रुपये की सीमा को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें सामने आती रही हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि वास्तव में सरकार ने क्या कहा है। चलिए जानते हैं क्या 2000 रुपये से ऊपर की ट्रांजैक्शन पर अतिरिक्त शुल्क लगेगा या नहीं। आप आगे यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हर एक चीज अगली स्लाइड्स में जान सकते हैं...