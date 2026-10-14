ठंड आते ही क्यों आने लगती हैं गीजर फटने की खबरें? थर्मोस्टेट खराब होने से टंकी में कैसे बनता है मौत का प्रेशर

Geyser Explosion Causes Winter: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही लगभग हर घर में इलेक्ट्रिक गीजर का इस्तेमाल धड़ल्ले से होने लगता है। लेकिन इसी के साथ अखबारों और टीवी पर गीजर फटने की डरावनी खबरें भी सामने आने लगती हैं। अक्सर लोग गीजर को चालू करके भूल जाते हैं और सोचते हैं कि यह अपने आप बंद हो जाएगा, जो की सही भी है। बता दें कि गीजर के अंदर एक थर्मोस्टेट लगा होता है जिसकी मदद से गीजर पानी गर्म होते ही अपने आप ऑफ कर देता है।
मगर गीजर जब लंबे समय तक बंद रहता है तो उसमें लगा थर्मोस्टेट के खराब होनी आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जब थर्मोस्टेट यानी ऑटो-कट ऑफ सिस्टम काम करना बंद कर देता है, तो पानी लगातार उबलता रहता है। लगातार पानी उबलने से गीजर की टंकी के भीतर भाप का इतना जबरदस्त दबाव बन जाता है कि वह एक बड़े बम की तरह फट जाता है। आइए इस लेख में समझते हैं कि यह हादसा कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है।
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थर्मोस्टेट और ऑटो-कट ऑफ की खराबी
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थर्मोस्टेट और ऑटो-कट ऑफ की खराबी
- इलेक्ट्रिक गीजर में थर्मोस्टेट का मुख्य काम पानी एक निश्चित तापमान तक गर्म होने के बाद बिजली की सप्लाई को अपने आप बंद करना होता है।
- जब यह पुर्जा खराब हो जाता है, तो गीजर लगातार चलता रहता है और पानी अत्यधिक उबलने लगता है।
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geyser गीजर
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सुरक्षा वाल्व का ब्लॉक होना या काम न करना
- गीजर में एक सेफ्टी वाल्व लगा होता है, जो ज्यादा प्रेशर बनने पर भाप या अतिरिक्त पानी को बाहर निकाल देता है।
- अगर पानी के खारेपन या जंग की वजह से यह वाल्व ब्लॉक हो जाए, तो प्रेशर अंदर ही जमा होने लगता है।
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टंकी के अंदर भाप का अत्यधिक दबाव और ब्लास्ट
- जब थर्मोस्टेट और सेफ्टी वाल्व दोनों काम करना बंद कर देते हैं, तो बंद टंकी के अंदर उबलते पानी से भारी मात्रा में भाप बनती है।
- टंकी इस भयानक प्रेशर को झेल नहीं पाती और आखिरकार गीजर की मजबूत बॉडी में बड़ा विस्फोट हो जाता है।
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हादसे से बचने के लिए सावधानियां और जरूरी नियम
- गीजर को कभी भी घंटों तक लगातार ऑन न छोड़ें और नहाने से पहले स्विच बंद करने की आदत डालें।
- हर साल सर्दियों की शुरुआत में ही किसी कुशल टेक्नीशियन से अपने गीजर के थर्मोस्टेट और सेफ्टी वाल्व की जांच जरूर करवाएं।