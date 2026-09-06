वर्षों से नहीं जमा हुआ PF का पैसा? जानिए आपके खाते में पड़े पैसों और ब्याज का क्या होगा

Inactive PF Account: नौकरी बदलने या छूटने के बाद अक्सर लोग अपने पुराने पीएफ खाते में रखे पैसे के बारे में भूल जाते हैं। ऐसे में बहुत से लोगों के दिमाग ये सवाल रहता है कि लंबे समय तक खाता छोड़ दिया गया तो खाता बंद हो जाएगा और पैसा भी नहीं मिल पाएगा, जो की एक गलत धारणा है। अगर आपके भी पुराने पीएफ खाते में भी कई साल से कोई नया पैसा जमा नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।





कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नियमों के अनुसार आपका जमा हुआ मूल पैसा हमेशा सुरक्षित रहता है। हालांकि, लंबे समय तक खाते में कोई गतिविधि न होने पर उस पर मिलने वाले ब्याज और खाते की स्थिति को लेकर कुछ खास नियम लागू होते हैं, जिसके बारे में सभी नौकरीपेशा वालों को जानना चाहिए।