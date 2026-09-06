हेल्थ इंश्योरेंस में रुम रेंट लीमिट क्या है? एडमिट होते समय न करें ये गलती वरना जेब से देना पड़ सकता है बिल

1 of 5 हेल्थ इंश्योरेंस - फोटो : AI

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Health Insurance: हेल्थ इंश्योरेंस लेते समय लोग अक्सर सम इंश्योर्ड, प्रीमियम और अस्पतालों की लिस्ट देखते हैं। मगर बहुत से लोग पॉलिसी में लिखी रूम रेंट लिमिट पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। यह छोटी-सी शर्त अस्पताल में भर्ती होने के समय आपकी जेब पर बड़ा असर डाल सकती है।



दरअसल, रूम रेंट लिमिट का मतलब है कि बीमा कंपनी अस्पताल के कमरे के किराए के लिए एक तय सीमा तक ही भुगतान करेगी। कुछ पॉलिसियों में यह सीमा नहीं होती, जबकि कुछ में कमरे के किराए पर रोजाना या कमरे की कैटेगरी के हिसाब से सीमा तय होती है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।

2 of 5 health insurance new - फोटो : Adobe stock

रूम रेंट लिमिट क्या होती है?

इसका मतलब है कि बीमा कंपनी एक दिन के कमरे के किराए के लिए अधिकतम कितनी रकम देगी। उदाहरण के लिए, पॉलिसी में 5,000 रुपये रोज की सीमा है और आपने इससे महंगा कमरा लिया, तो अतिरिक्त रकम आपको देनी पड़ सकती है।

3 of 5 सांकेतिक तस्वीर - फोटो : ANI

कमरा महंगा लेने पर सिर्फ किराए का नुकसान नहीं होता

कुछ पॉलिसियों में रूम रेंट लिमिट पार करने पर अस्पताल के कुछ दूसरे खर्चों पर भी प्रोपोर्शनेट डिडक्शन लग सकता है। यानी कमरे की सीमा से ज्यादा खर्च होने पर बीमा कंपनी पूरे अस्पताल बिल का भुगतान नहीं कर सकती।



एक आसान उदाहरण समझिए

मान लीजिए आपकी पॉलिसी में 5,000 रुपये रोज की रूम रेंट लिमिट है, लेकिन आपने 10,000 रुपये रोज का कमरा लिया। अगर आपकी पॉलिसी में प्रोपोर्शनेट डिडक्शन का नियम है, तो कुछ एलिजिबल हॉस्पिटल एक्सपेंस का भुगतान भी उसी अनुपात में कम हो सकता है। हालांकि वास्तविक कटौती पॉलिसी की शर्तों पर निर्भर करेगी।

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4 of 5 हर हेल्थ इंश्योरेंस में रुम रेंट लीमिट नहीं होती - फोटो : Adobe Stock

हर हेल्थ इंश्योरेंस में रुम रेंट लीमिट नहीं होती

कई पॉलिसियों में कमरे के किराए पर कोई अलग सीमा नहीं होती, जबकि कुछ में रकम या कमरे की कैटेगरी तय होती है। इसलिए पॉलिसी खरीदते समय सिर्फ सम इंश्योर्ड देखकर फैसला न करें। रुम रेंट, आईसीयू चार्जेज, को-पेमेंट और दूसरे सब लीमिट्स भी जरूर देखें।

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5 of 5 अस्पताल में भर्ती होने से पहले क्या करें? - फोटो : Adobe Stock