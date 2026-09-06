ईटीएफ और म्यूचुअल फंड क्या है अंतर? जानें किसमें निवेश पर मिलगा अधिक फायदा

ETF vs Mutual Fund India: आज के समय में शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए सोच रहे लोगों के सामने दो लोकप्रिय विकल्प आते हैं- ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। भले ही ये दोनों फंड निवेशकों के पैसों को एक जगह इकट्ठा करके अलग-अलग शेयरों में लगाते हैं, लेकिन इनके काम करने का तरीका और लागत काफी अलग होती है।





जहां म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी के जरिए रोजाना या महीने के आधार पर तय रकम लगाते हैं, वहीं ईटीएफ को शेयर बाजार में किसी नॉर्मल शेयर की तरह दिनभर में कभी भी खरीदा और बेचा जा सकता है। आइए बहुत आसान भाषा में समझते हैं कि ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में क्या बड़ा अंतर है और आपके लिए कौन सा बेहतर रहेगा।