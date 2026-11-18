PM Vishwakarma Yojana: राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, ये कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को कई तरह के लाभ देने का काम किया जाता है। जैसे- अगर आप चाहें तो आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकते हैं।
मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पीएम विश्वकर्मा से जुड़ सकते हैं? तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
किन लोगों को मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?
- गुड़िया और खिलौना निर्माता का काम करते हैं
- पत्थर तराशने वाले हैं
- नाई यानी बाल काटने वाले हैं
- अगर आप मालाकार हैं
- हथौड़ा और टूलकिट निर्माता हैं
- जो ताला बनाने वाले हैं
- जो अस्त्रकार हैं
- जो नाव निर्माता हैं
- मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
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- अगर आप सुनार हैं
- जो लोग मूर्तिकार हैं
- अगर फिशिंग नेट निर्माता हैं
- टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले हैं
- धोबी और दर्जी हैं
- जो लोग राजमिस्त्री हैं
- पत्थर तोड़ने वाले हैं
- जो लोग लोहार का काम करते हैं
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क्या-क्या लाभ मिलते हैं लाभार्थियों को?
- अगर आप पीएम विश्वकर्मा योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों की ट्रेनिंग दी जाती है
- ये ट्रेनिंग कुछ दिनों की होती है और ट्रेनिंग चलने तक आपको रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
- यही नहीं, टूलकिट खरीदने के लिए आपको 15000 रुपये भी दिए जाते हैं
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- इसके बाद आपको इस योजना में लोन भी मिल सकता है, जो सस्ती ब्याज दर पर होता है
- आप पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए ले सकते हैं
- इसके बाद आप अलग से 2 लाख रुपये का अतिरिक्त लोन 30 महीनों के लिए भी ले सकते हैं