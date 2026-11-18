PM Vishwakarma Yojana: राज्य सरकारें और केंद्र सरकार, ये कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को कई तरह के लाभ देने का काम किया जाता है। जैसे- अगर आप चाहें तो आप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना से जुड़ सकते हैं।





मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पीएम विश्वकर्मा से जुड़ सकते हैं? तो चलिए जानते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...