Credit Card Fraud Prevention Tips: आज के डिजिटल दौर में बैंक से जुड़े कामों को आसान बनाने के साथ-साथ साइबर ठगों ने धोखाधड़ी के नए-नए और शातिर तरीके भी निकाल लिए हैं। आजकल लोगों के पास फोन पर कॉल या मैसेज आते हैं कि उन्हें बिना किसी सालाना फीस के लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है।
लोग अक्सर बिना सोचे-समझे इस लुभावने ऑफर के जाल में फंस जाते हैं और बैंक की गोपनीय जानकारी साझा कर बैठते हैं, जिससे उनका बैंक खाता पलभर में खाली हो जाता है। डिजिटल ठगी का यह नया जाल हर दिन कई लोगों को अपना शिकार बना रहा है, जिससे आम जनता को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। इसलिए आइए इस लेख में जानते हैं कि फ्री क्रेडिट कार्ड के नाम पर होने वाले इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है।
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कॉल पर क्यों न दें जानकारी?
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कॉल पर क्यों न दें जानकारी?
- अगर आपके पास किसी अनजान नंबर से कॉल आए और सामने वाला खुद को बैंक अधिकारी बताकर फ्री क्रेडिट कार्ड देने का दावा करे, तो सतर्क हो जाएं।
- ऐसे मामलों में अपनी कोई भी व्यक्तिगत, बैंक खाते से जुड़ी या गोपनीय जानकारी भूलकर भी फोन पर किसी के साथ साझा न करें।
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स्कैमर्स कैसे मांगते हैं ओटीपी?
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स्कैमर्स कैसे मांगते हैं ओटीपी?
- स्कैमर्स अक्सर प्रक्रिया पूरी करने के बहाने मोबाइल पर आने वाले वन-टाइम पासवर्ड को क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन का ओटीपी बताकर मांगते हैं।
- अब जैसे ही लोग जालसाजों की बातों में आकर ओटीपी बताते हैं, वे आपके बैंक खाते से सारी जमापूंजी पलभर में साफ कर देते हैं।
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कैसे फर्जी लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं?
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कैसे फर्जी लिंक पर क्लिक करने को कहते हैं?
- अक्सर ठग फोन या मैसेज पर लुभावने ऑफर्स के साथ क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने की बात कहते हैं, जिसके लिए वे फर्जी लिंक भी भेजते हैं।
- इस लिंक पर क्लिक करते ही आपके फोन का कंट्रोल साइबर अपराधियों के पास चला जाता है, जिससे वे आपके खाते की जमापूंजा साफ कर देते हैं।
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सुरक्षित रहने का तरीका क्या है?
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सुरक्षित रहने का तरीका क्या है?
- किसी भी तरह के नए क्रेडिट कार्ड के लिए हमेशा बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या सीधे अपनी होम ब्रांच में जाकर संपर्क करें।
- अनजान कॉल्स और लुभावने वादों पर बिल्कुल भी भरोसा न करें।