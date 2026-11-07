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क्या आपको मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? यहां चेक करें पात्रता से लेकर मिलने वाले लाभ तक सबकुछ

Sat, 07 Nov 2026 02:49 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 07 Nov 2026 02:49 PM IST
सार

  • PM Vishwakarma Yojana: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का लाभ सिर्फ 18 पारंपरिक व्यापारों से जुड़े लोगों को मिलता है
  • इस योजना के तहत लोन की सुविधा भी दी जाती है

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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana Benefits: प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को केंद्र सरकार ने शुरू किया और मौजूदा समय में इससे एक बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप भी इससे जुड़ सकते हैं।



दरअसल, पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं जिससे 18 पारंपारिक व्यापारों से जुड़े लोग लाभान्वित होते हैं। ऐसे में अगर आप भी इस पीएम विश्वकर्मा से जुड़ना चाहते हैं तो पहले अपनी पात्रता जरूर चेक कर लें। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में जान सकते हैं...
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

क्या आपको मिल सकता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?

  • फिशिंग नेट निर्माता
  • अगर आप मूर्तिकार हैं
  • पत्थर तराशने वाले
  • अगर आप सुनार हैं
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • धोबी और दर्जी
  • जो मालाकार हैं
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • जो नाई यानी बाल काटने वाले
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • जो राजमिस्त्री है
  • जो नाव निर्माता हैं
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • जो अस्त्रकार हैं

नोट:- अगर आप ऊपर दी गई पात्रता सूची में हैं, तो आप इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र माने जाते हैं।

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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock

योजना से जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलते हैं?

  • आपको कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसके लिए आपको ट्रेनिंग चलने तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • आपको 15 हजार रुपये भी दिए जाते हैं ताकि, आप टूलकिट खरीद सकें
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पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता क्या है? - फोटो : Adobe Stock
  • अपना काम करने के लिए सस्ती ब्याज दर पर आपको लोन दिया जाता है
  • इसमें आप पहले 1 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं जो 18 महीनों के लिए होता है
  • इसके बाद आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन ले सकते हैं, जो 30 महीनों के लिए होता है
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