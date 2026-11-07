बैंक फेस्टिवल हॉलिडे: दिवाली से छठ तक आखिर कब-कब बैंक बंद हैं और कब खुले? यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

Diwali Bank Holidays: हर बार की तरह इस बार भी देशभर में दिवाली और छठ पूजा की धूम है। लोग इन त्योहारों को बड़ी ही धूमधाम से मनाते हैं। इस बार दिवाली का पर्व 9 नवंबर 2026 को मनाया जा रहा है। जबकि, छठ पूजा का महापर्व 13 से 16 नवंबर 2026 तक मनाया जा रहा है।





इन पर्वों की वजह से कुछ दिन बैंक बंद भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आपको इस बीच किसी जरूरी काम से बैंक जाना है, तो आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि दिवाली से लेकर छठ पूजा के बीच आखिर कब-कब बैंक बंद रहने वाले हैं और कब-कब बैंक खुलेंगे। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...